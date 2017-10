Mežsaimnieki ziņu par savu atradumu publicējuši vietējās zooloģiskās stacijas profilā sociālajā tīklā „Facebook”: „Pagājušās nedēļas nogalē mūsu brigāde salas piekrastē veica uzkopšanu un iznīcināja invazīvos rožu krūmus, un atrada šo glābšanas riņķi. Iespējams, putuplasta riņķis saspiests augsta spiediena rezultātā 80 metru dziļumā, kur atrodas vraks, un uzpeldējis. Šis glābšanas riņķis liecina par to, kāds ir jūras un viļņu spēks”.

Pašlaik atradums atrodas Somijas mežsaimniecības departamentā, bet vēlāk tas tiks nodots vietējam novada muzejam.

Jāatgādina, ka 1994. gada 28. septembrī Baltijas jūrā notika Eiropas traģiskākā pēckara katastrofa – pasažieru prāmja „Estonia”, kas devās no Tallinas uz Stokholmu, avārija. Dzelmē dzīvību zaudēja 852 cilvēki, no uz prāmja atradušamies 989 cilvēkiem, no kuriem 803 bija pasažieri. 1980. gadā uzbūvēto 155 metrus garo kuģi ar deviņiem klājiem un vietu 2000 pasažieriem gadu iepriekš bija iegādājusies Igaunijas kompānija „Estline”. Prāmim bija trīs atveres, pa kurām iebrauc autotransports. Viena no tām atradās prāmja priekšgalā. Vizieris atvērās, paceļoties priekšgalam un nolaižoties rampai. To arī uzskata par vaininieci notikušajā katastrofā.