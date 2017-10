Ašeradens šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja, ka vakar "Vienotības" valdei bija garas diskusijas par potenciālajiem pretendentiem uz ministra amatu, un esot veidojies priekšstats par trīs potenciālajiem amata kandidātiem, kuri varētu uzņemties ekonomikas ministra pienākumus.

""Vienotība" nekādā ziņā neatsakās no ministra amata, un, cik tas būs manos spēkos, nākamo kandidātu ministra amatā atbalstīšu. Gala lēmumu, kuru no trīs kandidātiem virzīsim, pieņemsim pirmdien, 16.oktobrī un uzreiz varu teikt, ka visi trīs pretendenti ir no partijas, " sacīja Ašeradens.

Jau ziņots, ka ekonomikas ministrs, Ministru prezidenta biedrs Arvils Ašeradens (V) vakar izlēmis pamest ministra amatu un pieņemt Saeimas deputāta mandātu, lai vadītu "Vienotības" Saeimas frakciju.

Ašeradens vakar partijas biedriem piedāvājis savu kandidatūru šim amatam, kas arī tikusi atbalstīta. Jautājums formāli tikšot atrisināts nākamo nedēļu laikā, "Vienotībai" piedāvājot arī jaunu ekonomikas ministra kandidātu.

Ašeradens skaidroja, ka brīdī, kad viņš uzņēmās partijas vadītāja amatu, esot bijis skaidrs, ka jāturpina pārmaiņu process "Vienotībā". Viņš uzsvēra, ka valdības stabilitātei ir nepieciešams stabils frakcijas darbs. Tuvojas nākamā gada valsts budžeta pieņemšana un nākamā gada Saeimas vēlēšanas, tāpēc valdības stabilitāte ir būtiska, akcentēja Ašeradens. Politiķis minēja arī jaunas "Vienotības" iniciatīvas, kurās ir būtiska viņa kā partijas vadītāja darbība frakcijā, piemēram, pāreja uz izglītību latviešu valodā mazākumtautību skolās.

Savukārt pēc budžeta politikā sāksies priekšvēlēšanu posms, kur Ašeradenam vajadzēs veltīt daudz laika un uzmanības partijas attīstības jautājumiem.

Jautājums par "Vienotības" Saeimas frakcijas vadītāju ir aktuāls, jo pašlaik to vada Solvita Āboltiņa, kurā plāno nolikt parlamentārietes mandātu un atgriezties diplomātiskajā dienestā.

Par pārmaiņas frakcijas vadībā šodien diskutēja "Vienotības" valde un šī politiskā spēka pārstāvji Saeimā. Koalīcijas līgums nosaka, ka partijai nepieciešams rakstveidā informēt pārējos valdības partnerus un Ministru prezidentu par iecerētu ministra atsaukšanu vismaz vienu nedēļu pirms šāda lēmuma galīgās pieņemšanas. Tāpat koalīcijas līgums nosaka, ka partijai ir tiesības virzīt jaunu kandidātu, ja tās ministrs pamet amatu.

Ašeradenam, pieņemot deputāta mandātu, darbs Saeimā būs jāatstāj Astrīdai Harju.

Ašeradens šogad augustā "Vienotības" kongresā tika ievēlēts par partijas priekšsēdētāju. Ašeradens bija ievēlēts 10.Saeimā no "Vienotības" sarakstā, vēlāk kļuvis par 11.Saeimas deputātu, iegūstot "mīksto mandātu" par ministru kļuvušā Arta Pabrika vietā. Ašeradens ir darbojies Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā, kā arī vēlāk pildīja Finanšu ministrija parlamentārā sekretāra pienākumus, liecina aģentūras LETA arhīvs.

Pirms iesaistīšanās politikā Ašeradnes ir ieņēmis AS "Diena" prezidenta amatu, bija SIA "Reģionālā prese diena" valdes priekšsēdētājs, SIA "Mediju Grupa Tops" valdes priekšsēdētājs.