Komentējot iespējamo partijas "Vienotība" sadarbību ar "Kustība Par!", deputāte neslēpa, ka nesaredz nekādus saskarsmes punktus, vienlaikus paužot pārliecību, ka šai partijai ir ļoti labas iespējas sadarboties ar "Saskaņu", jo abas partijas ir "par" nepilsoņu "nulles variantu". Vaidere vērsa uzmanību, ka "Kustība Par!" ir liberāla partija un liberālas partijas Eiropā atbalsta ļoti mazs vēlētāju skaits, tādēļ tās pašlaik ir ļoti nepopulāras.

"Es nezinu, uz ko Latvijā šī partija varētu cerēt, ja nu vienīgi tiek piesaistītas personības, par kurām cilvēki varētu balsot, bet ideoloģiski, manuprāt, šī partija varētu būt absolūti nepopulāra pilsoņu vidū. Cilvēki grib stabilitāti un grib, lai tiktu cienītas vērtības, nevis lai būtu maksimāli daudz individuālās brīvības. Es neredzu šai partijai nekādu ideoloģisko bāzi," teica eiroparlamentāriete.

Vienlaikus viņa apliecināja, ka gadījumā, ja partija tiktu ievēlēta, tad būtu jāmeklē kādas sadarbības iespējas un kopīgie saskarsmes punkti. Tomēr pašlaik viņa neredz, kāpēc cilvēki vēlētos balsot par šo partiju, īpaši tāpēc, ka partija veidojusies no tādiem cilvēkiem, kas iepriekš ilgi un stingri grāvuši savu partiju no iekšienes, uzskata Vaidere. "Kādēļ uzticēties, ka viņi to nedarīs arī kaut kur citur? Varbūt, ka viņiem ir citas intereses, varbūt viņiem vajag sagraut Latvijas partijas?" retoriski vaicāja deputāte.

Komentējot iespējamo "Vienotības" startu nākamajās Saeimas vēlēšanās kopā ar kādu citu partiju, Vaidere skaidroja, ka nesaredz nekādas lielas pretrunas starp "Vienotību" un, piemēram, ZZS, Jauno Konservatīvo partiju (JKP) vai nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK. Tomēr viņa skeptiski raugās uz to, ka "Vienotībai" būt jāuzrunā kāda partija, ar mērķi apvienoties.

"Protams, ka labāk ir apvienoties un startēt ar lielāku un spēcīgāku sarakstu, bet es īsti neredzu, ar ko tagad vajadzētu apvienoties. Protams, neredzu, kā mēs atkal varētu apvienoties ar tiem, kas mūs ir nodevuši, piemēram, Pēteris Viņķelis, kas ir EP deputātes Sandras Kalnietes (V) palīgs, ilgu laiku strādājis pie dokumentiem jaunajai partijai - tas vispār ir kaut kas komisks. Apvienoties ar "Kustību Par!" būtu smieklīgi. Latvieši ir ļoti izglītota tauta, un tas mūs padarītu nenopietnus," ir pārliecināta eiroparlamentāriete.

Deputāte uzskata, ka Latvijā partijas šobrīd ir par daudz, tomēr cilvēkiem nevar aizliegt tās veidot, jo tas ir demokrātijas pamats. Tajā pašā laikā viņai šķiet dīvaini, ka no "Vienotības" aizgājušie cilvēki veido jaunu partiju. Ja ir nesamierināmas ideoloģiskas domstarpības, tad jaunas partijas veidošana ir saprotama, bet pašlaik jaunajās partijās nav saskatāmas ideoloģiskas nesamierināmas domstarpības ar eksistējošajām partijām, uzskata Vaidere, piebilstot, ka, iespējams, ir tikai dažādas personīgas domstarpības.