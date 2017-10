Viņš nesaprot, kāpēc ministrija izteikusi šādu priekšlikumu, jo ar izmaiņām ģimenes pabalstos būtu jāsamazina nevienlīdzība, kas nozīmē īpašu atbalstu ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem, kuras biežāk nekā mazāka skaita bērnu ģimenes ir uz nabadzības riska robežas. Īstenojot LM priekšlikumu, atbalsts būtu koncentrēts uz trīs bērnu ģimenēm, taču novārtā atstātu ģimenes ar lielāku bērnu skaitu.

LDDK pārstāvis uzsvēra, ka īpaši svarīgi paaugstināt ģimenes valsts pabalstu tieši ģimenēs, kurās ir vairāk bērnu, tādēļ, ka, pieaugot bērnu skaitam, samazinās iespēja vecākiem pilnā mērā izmantot otru atbalsta instrumentu - atvieglojumus par apgādībā esošajiem bērniem. Tas ir svarīgi, jo Latvijā ģimeņu ar bērniem atbalsta sistēmā ļoti liels akcents likts tieši uz nodokļu atvieglojuma atbalsta instrumentu, kas šogad dod iespēju par katru bērnu atgūt 40,25 eiro, bet nākamgad - 40 eiro.

Leiškalns skaidroja, ka ģimenes ar vienu vai diviem bērniem parasti atvieglojumu par apgādībā esošu personu instrumentu var izmantot pilnībā, taču, pieaugot bērnu skaitam, iespēja vecākiem to pilnā mērā izmantot samazinās. "Ļoti liela šī problēma ir arī viena vecāka ģimenēs ar vairākiem bērniem," piebilda LDDK eksperts.

Vienlaikus viņš skaidroja, ka ģimenēm ar vienu bērnu nabadzības risks ir mazāks, ar diviem - nedaudz lielāks, taču ar trīs un vairāk bērniem šis risks strauji pieaug. Šī iemesla dēļ būtu jāraugās, lai ģimenes pabalstu palielināšanai paredzētais finansējums būtu pareizi mērķēts, proti, uz nabadzības riska ģimenēm.

Pēc Leiškalna sniegtās informācijas, ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli, ja divu personu kopīgais atalgojums ir 1500 eiro, bez bērniem ir 750 eiro, ar vienu bērnu - 500 eiro, ar diviem - 375 eiro, ar trijiem - 300 eiro, bet ar četriem bērniem 250 eiro.

LDDK pārstāvis atbalsta ideju, ka par trešo un pārējiem bērniem būtu jāpiešķir 100 eiro pabalsts, vienlaikus veicot attiecīgas izmaiņas, lai šāda priekšlikuma īstenošana iekļautos šim nolūkam paredzētajos 28,2 miljonos eiro.

Kā aģentūrai LETA iepriekš sacīja labklājības ministrs Jānis Reirs (V), LM kā vienu no variantiem ģimeņu atbalstam rosinās nākamgad nepalielināt pabalstus, bet ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem piemaksāt 100 eiro mēnesī.

Viņš norādīja, ka šis priekšlikums nodrošina, ka tiek ievēroti divi svarīgi principi, par ko panākta vienošanās, proti, netiek samazināts atbalsts jau esošajām ģimenēm, kā arī tiek atbalstītas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem.

Pēc Reira domām, patlaban demogrāfijas jautājums ticis sajaukts ar sociālās palīdzības jautājumu. Par to liecina apstiprinātais pirmais variants, kad tika mainīta sistēma, kurā daļai bērnu tiktu samazināts pabalsts.

Šī gada jūnijā par pirmo bērnu tika piešķirti 157 928 pabalsti, kas ir 49% no kopējā pabalstu skaita, par otro tika piešķirti 111 132 pabalsti jeb 34% no visiem, par trešo - 37 962 jeb 12%, par ceturto - 10 737 jeb 3%, par piekto - 4027 jeb 1%, kā arī par sesto un nākamajiem bērniem 3626 jeb 1% no pabalstiem.

Kā ziņots, otrdien valdībā atbalstītie grozījumi liecina, ka no nākamā gada 1.janvāra ģimenes pabalsta apmērs būs atkarīgs no audzināmo bērnu skaita, tomēr konkrētus pabalsta apmērus plāno noteikt līdz gada beigām.

LM norāda, ka pabalsta apmēri tiks noteikti līdz gada beigām ar grozījumiem noteikumos par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Jau ziņots, ka Demogrāfisko lietu padome pagājušajā nedēļā vēlreiz akceptēja ģimenes valsts pabalsta modeļa maiņu, virzoties uz atbalstu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, bet vienlaikus nodrošinot, ka neviena ģimene izmaiņu rezultātā necietīs, pēc padomes sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS).

"Uzklausot labklājības ministra Jāņa Reira pamatoti paustās bažas par cietējiem, vienojāmies, ka cietēji šajā gadījumā nedrīkst būt un viņi nebūs. Līdz otrdienai LM kopā ar Demogrāfijas lietu centru precizēs ciparus. Šī iemesla dēļ šobrīd ir grūti pateikt, kādi būs atbalsta cipari, jo mums būs jākompensē visi iespējamie zaudējumi, lai neviena ģimene neciestu," teica premjers.

LM piedāvā par pirmo bērnu palielināt pabalstu līdz 15 eiro mēnesī, par otro - līdz 30 eiro mēnesī, bet par trešo un nākamajiem - līdz 60 eiro mēnesī, savukārt Demogrāfisko lietu centrs piedāvā pabalstu par pirmo bērnu palielināt līdz 15 eiro, par otro bērnu - līdz 35 eiro, bet par trešo un nākamajiem 100 eiro.

Izdevumi ģimenes valsts pabalstam 2018.gadā ir 107,6 miljoni eiro, tostarp 79,3 miljoni eiro ir bāzes finansējums, bet 28,2 miljoni eiro - papildu piešķirtais finansējums, savukārt 2019.gadā pieejamais finansējums ir 112,6 miljoni eiro, tostarp 80,2 miljoni eiro ir bāzes finansējums, bet 32,5 miljoni eiro - papildu finansējums. Centra piedāvājuma īstenošanai nākamgad nepieciešams lielāks finansējums, proti, 508 331 eiro, savukārt LM ar savu priekšlikumu iekļaujas piešķirtajā papildu finansējumā.

Patlaban pabalsta apmērs par pirmo bērnu ir 11,38 eiro, par otro - 22,76 eiro, par trešo - 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem 50,07 eiro.