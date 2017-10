Grāmatas “Medžugorjes dzīvie akmeņi” prezentācija

Grāmatas prezentāciju Latvijā organizē Resocializācijas un Integrācijas Asociācija (RIA), un tā četrās vietās notiks laika periodā no 20. oktobra līdz 22. oktobrim.

Šveices mākslinieks Hūberts Telers (Hubert Theler) dodas svētceļojumos uz Medžugorji kopā ar ģimeni kopš 2003.gada. Medžugorje ir neliels horvātu apdzīvots ciemats Bosnijā un Hercogovinā, apmēram 20 km attālumā no pilsētas Mostaras. Būdams Medžugorjē, mākslinieks ar rožukroni rokā un kopā ar ģimeni dodas pa akmeņaino taku Parādīšanās kalnā (Podbordo) un Krusta kalnā (Križevac). Kāpjot pa šo skarbo un akmeņaino ainavu, viņš piepeši pamana daudzas sejas, kas uz viņu noraugās no neskaitāmiem akmeņiem un klints bluķiem. Kā aizrautīgs fotogrāfs un rakstnieks, viņš vienmēr nēsā līdzi nelielu kameru un piezīmju blociņu, un tā viņš sāka iemūžināt šos sastingušos sejas vaibstus. Nu jau ir pagājuši vairāk kā divpadsmit gadi kopš brīža, kad viņš uzsāka bildēt akmeņus Parādīšanās kalnā un Krusta kalnā. Visas fotogrāfijas ir uzņemtas vienīgi šajos divos svētajos kalnos. Gadus vēlāk Hūberts Telers vēlējās šos fotoattēlus parādīt arī citiem. Pateicoties savam profesora darbam Mākslas akadēmijā, viņš iepazinās ar Karlu Isleri (Carla Isler), kas ir papildinājusi viņa darbus ar radošiem zīmējumiem. Arī viņā drīz pamodās liela aizrautība par šo projektu un tajā ir līdzdarbojusies nu jau vairāk kā trīs gadus.

Pateicoties šiem mākslas darbiem, sastingušie akmeņi ir kļuvuši dzīvi, kas sasaucās ar 2013.gada 25.janvāra Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dievmātes vēstījumu: “Lai Jūsu lūgšana ir stipra kā dzīvs akmens, un tikai tā Jūs sāksiet liecināt ar savu dzīvi”. Akmeņi patiesi ir dzīvi, tie liecina par šīm svētajām vietām, kā to apliecina šie unikālie mākslas darbi. Fotogrāfijas un to mākslinieciskās interpretācijas ir papildinātas ar īpaši izvēlētiem Vissvētākās Jaunavas Marijas, Miera karalienes vēstījumiem.

Šis izdevums ir nopublicēts horvātu, itāļu, angļu, vācu un spāņu valodās. Latvijas lasītājam ir sagatavota ieliekama brošūriņa ar tulkojumu latviski. Mēs ceram, ka visi Medžugorjes draugi un interesenti piedzīvos prieku, skatoties uz šiem neparastajiem mākslas darbiem. Autors Hūberts Telers ir atteicies no atlīdzības, visi ienākumi, kas tiek gūti no šī izdevuma pārdošanas, tiek nodoti tēva Slavko Barbariča fondam Medžugorjē.

Tēva Slavko Barbariča fonds Medžugorjē visus tā līdzekļus izmanto, lai atbalstītu talantīgus studentus Bosnijā un Hercegovinā, kuriem nav līdzekļu, lai varētu atļauties studēt augstskolā. Fonds ir pateicīgs par jebkāda veida atbalstu.

Kā grāmatas prezentācijas organizatori mēs priecājamies par šādiem aizrautīgiem un atvērtiem cilvēkiem, kas gatavi liecināt par skaistumu pasaulē ar fotogrāfijām, zīmējumiem, dzīves liecību un dziesmām.

Vēl grāmata tiks prezentēta grāmatu namā „Valters un Rapa”, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā un Bauskas novada Bruknas muižā.

Ar pasākuma organizatora mājas lapu iespējams iepazīties šeit.