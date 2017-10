Stepaņenko: "Šadurskis vēlas, lai notiek protesti pret pāreju uz mācībām latviešu valodā"

“[Šadurskim] vajag to popularitāti, jo viņš ir nedaudz laikam piemirsts. Ja [reforma] notiks klusītiņām bez jauniešiem uz ielām, tad viņš nevarēs pateikt, ka viņš to ir paveicis,” Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko (“Saskaņa”) apgalvoja RīgaTV 24 raidījumā "Preses klubs", komentējot izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska (“Vienotība”) paziņojumu par to, ka viņš rēķinās ar to, ka tiks organizēti politiski motivēti protesti pret pāreju uz mācībām latviešu valodā.