"Būtiskākās bažas, kas cilvēkus satrauc 2017.gadā, nemainīgi ir bailes pazaudēt mīļos un tuvos cilvēkus (63%), bailes no neārstējamām slimībām (46%) un kara draudi (35%)," teica Jakubovka, atzīmējot, ka pasaules notikumu kontekstā iedzīvotāji ir salīdzinoši norūpējušies arī par iespējamiem teroraktiem (18%), potenciālas ekonomiskās lejupslīdes un tās ietekmes uz ģimenes budžetu (16%), kā arī neveiksmēm ģimenes dzīvē.

Jakubovska arī norādīja, ka, stabilizējoties situācijai ekonomikā, būtiski mazinājušās iedzīvotāju bažas par darba zaudējumu - no 17% 2011.gadā līdz 12% šogad. Tāpat kopš 2011.gada būtiski sarucis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka krīzes situācijā viņi paliktu bez finansiāla nodrošinājuma - ja pirms sešiem gadiem šādu viedokli pauda trešā daļa aptaujāto, šogad tie ir 23%. Turklāt pēdējo sešu gadu laikā praktiski trīs reizes audzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri krīzes situācijā paļautos uz saviem finanšu uzkrājumiem - ja 2011.gadā šāda iespēja bija 5% aptaujāto, šogad - 14%.

Tomēr, neskatoties uz dažādu dzīvību un veselību apdraudošo risku saasināto uztveri, iedzīvotāji aizvien atliek uz vēlāku dažādu risinājumu meklēšanu, sacīja Jakubovska, atzīmējot, ka 37% iedzīvotāju ikdienā atliek netīkamu jautājumu risināšanu, tostarp 17% atliek finanšu jautājumu risināšanu, savukārt katrs desmitais atliek domu par dzīvības apdrošināšanu. Vienlaikus pozitīvs indikators ir tas, ka šogad 26% iedzīvotāju ir apdrošinājuši dzīvību. "Iespējams, sabiedrība arvien tuvojās kādreiz pieņemtajam, ka dzīvības apdrošināšana ietilpst "džentelmeņa komplektā"," viņa piebilda.

Aptaujas dati arī atklāj, ka salīdzinoši liela daļa Latvijas iedzīvotāju izvairās no vizītes pie ārsta (31%), savu sapņu īstenošanas (21%), lielāku pirkumu veikšanas (21%), sportisku nodarbju uzsākšanas (20%) un veselīga uztura paradumu ieviešanas ikdienā (20%).

Iedzīvotāju aptauja veikta 2017.gada septembrī, sadarbībā ar "Snapshots", aptaujājot 700 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem Rīgā, citās Latvijas pilsētās un lauku reģionos.