Čakšas padomnieci ieceļ NVD direktores vietnieces amatā

Truhanova amatā iecelta ar 2.oktobri.

Kā ziņots, pērnā gada decembrī Truhanova papildināja Čakšas padomnieku komandu. Toreiz Veselības ministrijā skaidroja, ka Truhanovas primārais uzdevums ir analizēt Nacionālā veselības dienesta darbu ar mērķi panākt stratēģiskāku un efektīvāku dienesta funkciju īstenošanu.

Iepriekš Truhanova strādājusi AS "Swedbank" un AS "4Finance" saistībā ar stratēģisko projektu vadīšanu un procesu uzlabojumu projektu vadīšanu. No 2014.gada Truhanova vadīja "4Finance" produktu attīstības un procesu uzlabojumu departamentu.

Tuhanova ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot maģistra grādu civiltiesībās.

Padomnieka alga Veselības ministrijā noteikta no 691 līdz 1382 eiro pirms nodokļu nomaksas.