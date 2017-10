Filmēšanas laikā aizliegs transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanu Vīlandes, Blaumaņa un Elizabetes ielu posmos

Sakarā ar spēlfilmas “Outside” uzņemšanu no 11. oktobra plkst. 20.00 līdz 12. oktobrim plkst. 15.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām atļaujām) Vīlandes ielas abās pusēs, posmā no ēkas Vīlandes ielā 9 līdz Vidus ielai, kā arī Vidus ielas kreisajā pusē, posmā no Vīlandes ielas līdz ēkai Vidus ielā 6.

14. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi tiks ieviesti arī Blaumaņa ielā pie ēkas Marijas ielā 25, bet no plkst. 14.00 līdz 19.00 - Elizabetes ielas labajā pusē, posmā no Satekles ielas līdz ēkai Elizabetes ielā 103.

Par filmēšanas darbu norisi atbildīga SIA „TASSE FILM”