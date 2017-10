Par cigarešu kontrabandu lielā apmērā apsūdzētajiem pieprasa iespaidīgus cietumsodus

Minētajā lietā apsūdzētas deviņas personas, tostarp trīs bijušie Valsts policijas (VP) darbinieki. Turpināt lietas iztiesāšanu plānots 18.oktobrī ar tiesu debatēm.

Četrām personām minētajā lietā uzrādīta apsūdzība pēc Krimināllikuma 190.panta 3.daļas - par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai tā izdarīta lielā apmērā, piecām personām - pēc Krimināllikuma 191.panta par neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām.

Par šādiem pārkāpumiem vainīgajām personām paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Latgales tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai minēto kriminālprocesu nosūtīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas kriminālpārvalde.

Kā aģentūra LETA iepriekš uzzināja VID Sabiedrisko attiecību nodaļā, kontrabandu lielā apmērā organizētā grupā izdevās apturēt 2013.gada jūnijā Latgalē. Kriminālprocesā tika izņemti 6,9 miljoni cigarešu "Premjer", tādējādi novēršot kaitējumu valsts budžetam aptuveni 722 400 latu (1 027 882 eiro) apmērā.

Piecas personas sākotnēji tika apcietinātas, bet vēl četrām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

VID Muitas kriminālpārvaldes darbinieki, veicot ilgstošas operatīvās darbības un pārbaudot operatīvo informāciju par cigarešu kontrabandas regulāru organizēšanu, 2013.gada 11.jūnijā veica kādai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai piederošas teritorijas pārbaudi Varakļānos. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka teritorijā notiek valstī nelegāli ievestu cigarešu "Premjer" pārkraušana no automašīnas DAF uz citu transportlīdzekli.

Minētās cigaretes Latvijā tika ievestas no Baltkrievijas caur Pāternieku muitas kontroles punktu. Pārbaudes rezultātā tika pārtraukta 6 880 000 kontrabandas ceļā ievestu cigarešu "Premjer" ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām pārkraušana un tālāka realizācija, tādējādi novēršot kaitējumu valsts budžetam aptuveni 722 400 latu apmērā.

Veicot teritorijā atrodošos personu aizturēšanu, krāvēji un kontrabandas organizētāji no notikuma vietas mēģināja aizbēgt. Tika sākta pakaļdzīšanās, sešas personas un automašīnas DAF vadītājs tika aizturēti. Vienai personai izdevās aizbēgt.

2013.gada 11.jūnijā VID Muitas kriminālpārvaldē tika sākts kriminālprocess par muitošanai pakļauto preču - 6 880 000 cigarešu "Premjer" - kontrabandu lielā apmērā, ko īstenoja organizēta personu grupa ar automašīnu DAF, noslēpjot cigaretes no muitas kontroles automašīnas piekabē zem koka skaidām.

Kriminālprocesā tika veiktas 11 kratīšanas Rēzeknē, Varakļānos, Jaunaglonā, Viļānu un Daugavpils novadā aizturēto personu dzīvesvietās un komercdarbības telpās. Kratīšanu laikā tika izņemti pieci transportlīdzekļi, tajā skaitā viena piekabe, liels apjoms lietisko pierādījumu, tostarp priekšmeti, kas varētu tikt izmantoti slēpņu izveidošanai kravas automašīnās.

Tāpat kriminālprocesā tika aizturētas astoņas personas, trīs no tām - bijušie VP darbinieki. Par aizdomās turētajiem tika atzītas deviņas personas, no kurām piecām sākotnēji tika piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, bet četrām - ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Patlaban visām personām piemēroti dažādi ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Viena persona, kurai no notikuma vietas izdevās aizbēgt, tika izsludināta meklēšanā, taču pēc pusotra mēneša viņa pati pieteicās likumsargiem, jo saprata, ka atrodas aktīvā meklēšanā un tās personība ir noskaidrota.