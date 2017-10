Pimenovs: "Latvijas nākotne lielā mērā būs atkarīga no Krievijas"

Lai arī rakstisks līgums starp partiju “Saskaņa” un partiju “Vienotā Krievija” ir lauzts, sabiedrībā izskanējušas bažas par to, ka vēl joprojām pastāv mutisks līgums starp abām partijām. Pimenovs apgalvoja, ka tas liecina par to, ka partijas nevēlas, lai tām tiek atņemts vienīgais ierocis pret “Saskaņu”. “Līdz šim bija ļoti vienkārši uzbrukt mūsu partijai, izmantojot šo te vienošanās līgumu ar “Vienoto Krieviju” kā zobenu. Tagad šis zobens ir salauzts. Viņi vienkārši nezina, kādu ieganstu izmantot, lai nostumtu mūs no iespējas piedalīties izpildvarā Latvijas Republikā,” raidījumā sašutumu pauda Pimenovs.

“Mēs būsim muļķi, ja nemēģināsim uzturēt labas vai vismaz diplomātiskas attiecības ar blakus valsti," norūpējies ir "Saskaņas" deputāts Igors Pimenovs. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tajā pašā laikā Pimenovs norādīja, ka, lai arī līgums vairs nav spēkā, ir plānots uzturēt labas attiecības ar Krieviju, turklāt neatkarīgi no tā, kas ir valsts galva. “Mēs turpināsim mēģināt uzturēt labas attiecības ar jebkādu Krievijas vadību. Kas būs Kremlī – Putins, Navaļnijs, Svanidze, Hodorkovskis – ir vienalga,” sacīja “Saskaņas” deputāts.

Viņš uzskata, ka būtu muļķīgi to nedarīt, jo no Krievijas būs atkarīga Latvijas nākotne. “Mēs būsim muļķi, ja nemēģināsim uzturēt labas vai vismaz diplomātiskas attiecības ar blakus valsti. Latvijas nākotne, ekonomiskā nākotne lielā mērā būs atkarīga no Krievijas tirgus,” uzstāja Pimenovs.

Pimenovs atgādināja, ja pirms pieciem gadiem dažas Eiropas Savienības dalībvalstis aicināja uzsākt blokādi pret Baltkrieviju, jo valstī tika atklāti politisko brīvību pārkāpumi. Viņš norādīja, ka lēmums to nedarīt ir pozitīvi ietekmējis Latvijas ekonomiku: “Ļoti labi, ka Latvijas politiķiem un diplomātiem pietika prāta to nedarīt. Mēs uzturējām diplomātiskās attiecības ar Baltkrieviju, un tagad ekonomiskie darījumi ar Baltkrieviju ir ļoti spēcīgs instruments, lai palielinātu mūsu valsts budžetu.” “Saskaņas” deputāts raidījumā aicināja pret Krieviju izturēties līdzīgi.