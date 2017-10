Pasniegtas mecenāta Borisa Tetereva stipendijas topošajiem ārstiem

“Ikvienas universitātes lepnums ir tās absolventi. Tāpēc esam gandarīti par mūsu universitātes absolventa, mecenāta un Goda doktora Borisa Tetereva ieguldījumu RSU studentu motivācijā, jau vairākus gadus pēc kārtas piešķirot stipendijas talantīgākajiem medicīnas studentiem. Boriss Teterevs ir izcils piemērs nesavtīgai labdarībai, atbalstot savas Alma Mater un tās jauno talantu – topošo ārstu ceļu pretim profesionālajām virsotnēm. Boriss Teterevs ir paraugs ikvienam mūsu universitātes absolventam,” uzsver RSU rektors, profesors Jānis Gardovskis.

“Konkurētspējīga medicīna ir sabiedrības veselības un labklājības stūrakmens. Mūsu ieguldījums RSU studentu izcilībā ir ieguldījums mūsu valsts un tautas attīstībā. Ceram, ka mūsu stipendiāti papildinās labāko Latvijas ārstu rindas,” pauž mecenāts Boriss Teterevs.

Mecenāta Borisa Tetereva stipendija medicīnā ir kļuvusi par atspēriena punktu jau 23 RSU studentiem. Stipendijas apmērs ir 375 eiro mēnesī līdz pamatstudiju noslēgumam, kā arī portatīvais dators studiju gaitām.

Mecenāta Borisa Tetereva stipendija medicīnā dibināta ar mērķi atbalstīt talantīgus un centīgus RSU Medicīnas fakultātes pamatstudiju 3.un 4. kursa studentus. Tās dibinātājs 1980. gadā absolvējis RSU (tolaik – Rīgas Medicīnas institūtu). Kopš dibināšanas 2010. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds vērienīgi atbalstījis gan RSU studentus, gan docētājus.

Rīgas Stradiņa universitāte profesora Gardovska vadībā ir sasniegusi nebijušu izrāvienu attīstībā. (Foto: Ilmars Znotins)

Profesors Jānis Gardovskis saņem Borisa un Ināras Teterevu fonda Goda zīmi

Augstu vērtējot Rīgas Stradiņa universitātes rektora Jāņa Gardovska ieguldījumu RSU attīstībā, mecenāti Boriss un Ināra Teterevi pasniedza profesoram J.Gardovskim organizācijas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi.

To svinīgi pasniedza 9. oktobrī. Par ilggadēju un neatslābstošu darbu mūsdienīgas medicīnas izglītības veidošanā, rūpēm par studentu un pasniedzēju zināšanu kvalitāti, kā arī izciliem panākumiem augstskolas starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas celšanā.

Mecenāts Boriss Teterevs, pasniedzot profesoram Goda zīmi, atgādināja, ka Rīgas Stradiņa universitāte profesora Gardovska vadībā ir sasniegusi nebijušu izrāvienu attīstībā. RSU viņa vadība ir kļuvusi par Baltijā pieprasītāko medicīnas izglītības centru, kas ik gadu uzņem vairāk nekā 500 ārvalstu studentu no 50 pasaules valstīm. Mecenāts novēlēja, lai attīstība neapstājas un vīzijas arī turpmāk tiktu īstenotas.

“Šis apbalvojums ir īpašs arī tādēļ, ka tas nāk no sirds. Man ir patiess gandarījums saņemt to. Taču vienmēr jāatceras, ka jebkurš panākums ir kolektīvais nopelns. Bez studentiem, kolēģiem un mecenātu atbalsta RSU uzplaukums nebūtu iespējams,” pateicībā par augsto vērtējumu pauda profesors Gardovskis.

Rektora amatā profesoru ievēlēja 2008. gadā, pārvēlēja 2012. gadā un šie gadi ir bijuši nozīmīgu sasniegumu pilni. RSU rektors, ķirurģijas profesors, akadēmiķis, zinātnieks un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Gardovskis ir viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas ārstiem. J.Gardovskis ir bijis iniciators vairāku jaunu un inovatīvu ķirurģijas metožu ieviešanai Latvijā, piemēram, kā viens no pirmajiem Latvijā ieviesis laparoskopijas metodi. Veicis neskaitāmus būtiskus pētījumus onkoloģijā, it sevišķi pārmantotā vēža izpētē.

Neatsverams vēsturisks sasniegums Latvijas medicīnā bija 2011. gadā viņa vadībā veiktā pirmā sekmīgā aknas transplantācija Latvijā. Kā universitātes rektors J.Gardovskis desmit gadu laikā panāca, ka RSU kļuva par visas Latvijas augstākās izglītības starptautisku veiksmes stāstu un paraugu. J.Gardovska vadībā RSU, neskatoties uz skolēnu skaita samazināšanos katru gadu, ir panākusi konstantu studējošo skaita pieaugumu, studiju un zinātnes infrastruktūras attīstību un finansiālo stabilitāti. Borisa un Ināras Teterevu fonds RSU attīstības projektos ieguldījis 416`000 eiro.

Par Borisa un Ināras Teterevu fondu:

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Fonda atbalstītie labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 valstīs ārpus Latvijas teju visos kontinentos. Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv.