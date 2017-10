Tavars par demontēto sliežu skandālu: "Lietuva sāka diplomātisko karu"

Tavars uzskata, ka dzelzceļa posma nojaukšana 2008. gadā bija solis, kas negodīgi ierobežoja konkurenci un nodarīja Latvijai zaudējumus. Viņš norādīja, ka Lietuvas premjers neslēpj, ka dzelzceļš tika nojaukts ekonomisko interešu vārdā. “Šī gada 6. septembrī Lietuvas premjers Varšavā skaidri un gaiši paziņoja, ka ir piedāvājis poļu naftas kompānijai PKN Orlen labākus tarifus apmaiņā pret to, ka viņi neuzstās uz šī posma atjaunošanu. Vairs neslēpj, ka tās ir Lietuvas ekonomiskās intereses,” atklāja Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs.

Lai arī Latvija bija tā, kas ziņoja par šiem pārkāpumiem Eiropas Komisijai, Tavars raidījumā sacīja, ka diplomātisko karu uzsākusi Lietuvas valdība: “Es personīgi uzskatu, ka diplomātiskais karš bija 2008. gada 5. septembrī, kad Lietuvas Dzelzceļš ar Lietuvas valdības ziņu vienpersoniski pieņēma lēmumu demontēt šīs sliedes, lai kravas neiet uz Latvijas dzelzceļu vai Latvijas ostām.” Tavars norādīja, ka Lietuvas valdība ir pārkāpusi Eiropas Savienības līgumus un brīvas tirdzniecības un pārvietošanās principus.

Edgars Tavars uzskata, ka dzelzceļa posma nojaukšana 2008. gadā bija solis, kas negodīgi ierobežoja konkurenci un nodarīja Latvijai zaudējumus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tavars uzskata, ka Eiropas Komisijas lēmums par to, kā šos pārkāpumus būtu jāsoda, ir ļoti nopietns. Viņš uzskaitīja trīs galvenos lēmums punktus. “Pirmkārt, ir nepieciešams atjaunot šo sliežu posmu. Tas ir pats galvenais. Otra lieta – Lietuvai jāmaksā Eiropas Komisijai soda nauda 10% apmērā no apgrozījuma. Tie ir 28 miljoni eiro. Un pēdējā rindkopa šajā Komisijas lēmumā aicina uzņēmējus, kas ir cietuši no šo sliežu demontāžas, veikt aprēķinus un piestādīt Lietuvas pusei savus zaudējumus,” raidījumā skaidroja Tavars.