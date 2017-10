"Saskaņai" sadarbības līgums ar Putina partiju "Vienotā Krievija" vairs nav spēkā

Ušakovs skaidroja, ka "Saskaņa" 2015.gadā pievienojusies Eiropas Sociālistu partijai, kas tradicionāli attiecības ar trešajām pusēm veido centralizēti, tāpēc partija pieņēmusi lēmumu informēt "Vienoto Krieviju", ka minētais līgums zaudējis spēku.

Viņš arī piebilda, ka līgums ar Krievijas partiju bija tikai kā instruments, kas ļāvis veidot labākas attiecības ar Krieviju, piemēram, Rīgas domei ar vairākiem Krievijas reģioniem un to pašvaldībām. "Tomēr situācija mainījusies kopš laika, kad tika ieviestas sankcijas pret Krieviju, līdz ar to līgumam nav nekādas nozīmes," sacīja Ušakovs.

Informācijas aģentūras LETA arhīvs liecina, ka līgums ar "Vienotā Krievija" tika parakstīts 2009.gada 21.oktobrī Sanktpēterburgā uzreiz pēc partijas kongresa.

Toreiz apvienības "Saskaņas centrs" vārdā to parakstīja toreizējais "Saskaņas centrs" Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs.

Partijai "Vienotā Krievija" šis bija 20 sadarbības līgums ar kādu no ārvalstu partijām. Tās galvenokārt esot lielu valstu valdošās partijas. Atšķirībā no tām, "Saskaņas centram" ir vara tikai pašvaldību līmenī, taču neraugoties uz to Krievijas valdošā partija bija nolēmusi ar to sadarboties.