Helikoptera avārijā Priekules novadā bojā gājis Eiropas čempiona Kajetanoviča draugs

Jau ziņots, ka šodien Priekules novada Gramzdas pagastā, rallija "Liepāja" laikā nogāžoties civilajam helikopteram, gājis bojā viens cilvēks un trīs cietuši. No cietušajiem divi guvuši smagas traumas.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes preses pārstāve Signe Šteinberga, avārijā gājis bojā Polijas pilsonis, nenosaucot viņa personību. Tāpat Šteinberga uzsvēra, ka pagaidām vēl īsti nav skaidrs, vai tieši bojāgājušais Polijas pilsonis ir pilotējis helikopteru.

Tikmēr "Echodnia.eu" vēsta, ka avārijā gājis bojā ilggadējais Kelces autodroma vadītājs Jagņatkovskis, kurš vairākus gadus strādāja kopā ar Kajetanoviču un asistēja viņam organizatoriskajās lietās.

"Pavels iekāpa helikopterā, nofotogrāfēja kokpitu un aizsūtīja bildi draugiem un ģimenei. Nedaudz vēlāk helikopters pēc pacelšanās nokrita. Iespējams, tika aizķerti augstsprieguma vadi," "Echodnia.eu" citā Kelces autokluba prezidenta Kšištofa Tutaka teikto.

Jagņatkovskim decembrī apritētu 52 gadi.

Tāpat "Echodnia.eu" vēsta, ka avārijā smagus savainojumus guvis Vaclavs Kosteckis, kurš arī saistīts ar Kelces autodromu. Portāls raksta, ka viņš šobrīd cīnās par savu dzīvību.

Helikopters nogāzies netālu no 11.ātrumposma finiša, līdz ar to šis dops ticis apturēts. Pēc helikoptera avārijas Kajetanovičs, kurš jau sestdien bija nodrošinājis Eiropas čempiona titulu, izstājās no rallija.

"Saistībā ar notikumu, kas skāris manus tuvus draugus, izstājāmies no rallija. Mani mīļie, lūdzu jūs cienīt manu lēmumu, kuru kā sportistam bija grūti pieņemt. Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja šīs sezonas posmos. Rēķinos ar jūsu atbalstu arī nākotnē," sociālajā vietnē "Facebook" raksta Kajetanovičs.

Civilās aviācijas aģentūras (CAA) direktors Māris Gorodcovs aģentūrai LETA pastāstīja, ka avarējušajā helikopterā atradās divi Polijas un divi Latvijas pilsoņi.

CAA direktors Gorodcovs aģentūrai LETA atklāja, ka helikopters avarējis, aizķerot elektropārvades līniju. To apstiprināja arī uzņēmumā "Sadales tīkls".

Pēc Gorodcova teiktā, avarējušais lidaparāts ir četrvietīgais "Robinson R44", kas ražots 2006.gadā un Latvijā reģistrēts 2014.gada 7.februārī ar nacionālās reģistrācijas zīmi YL-HBH.

Lidot un arī iegādāties šo helikopteru piedāvā kompānija "Baltijas helikopters". "Firmas.lv" dati liecina, ka 2000.gada beigās Jelgavas novada Glūdas pagastā reģistrētā SIA "Baltijas helikopters" pilnībā pieder 1964.gadā dzimušajam Aldim Paugam, kurš ir arī šī uzņēmuma vienīgais valdes loceklis.

Ar "Baltijas helikoptera" pārstāvjiem aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies sazināties.