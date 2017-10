Vējonis it kā pēkšņi esot saņēmis uzaicinājumu no ietekmīgā uzņēmēja ieturēt maltīti kādā no Dubaijas debesskrāpjiem. Nolemts operatīvi rīkoties un vakariņas apmeklēt. Kad kopā ar Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietnieci Egitu Kazeku un Ārlietu ministrijas (ĀM) valsts sekretāru Andreju Pildegoviču prezidents ieradies uz vakariņām, atklājies, ka tajās piedalīsies arī Šlesers un bijušais pagaidu pilnvarotais lietvedis no vietējās Latvijas vēstniecības Rūdolfs Brēmanis.

Tieši Brēmanis vēlāk sociālajos tīklos ievietojis fotogrāfiju, kurā pie prezidenta labās rokas sēdējis Šlesers. Šlesers Dubaijā esot ieradies kā Brēmaņa un ekspremjera Andra Šķēles uzņēmuma "Multi Capital Holdings" īpašnieks.

Neoficiāli avoti raidījumam esot apstiprinājuši, ka Šlesers vietējos biznesmeņus, iespējams, mēģinājis pierunāt pirkt nekustamo īpašumu Rīgā Zaķusalā. Vakariņas ar Latvijas Valsts prezidenta Vējoņa piedalīšanos bijis Šlesera žests vietējiem šeihiem, lai nodemonstrētu savus plašos sakarus un ietekmi.

ĀM valsts sekretāram Pildegovičam agrākā Latvijas vēstniecības darbinieka Brēmaņa ierašanās uz tikšanos kopā ar Šleseru esot bijis liels pārsteigums, jo Brēmanim īsi pirms prezidenta vizītes atņemta pielaide valsts noslēpumam. Kāpēc tas izdarīts, ĀM neatklāj.

Raidījums arī vēstīja, ka Brēmenis sācis plaša mēroga biznesu, solot atbalstu informācijas tehnoloģiju jautājumos, nodrošinot apsardzi, juridiskās konsultācijas, palīdzību, tirgojot un pērkot īpašumus, kā arī izkārtojot termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā. Kā partnerus savam privātajam biznesam bijušais diplomāts norādījis Latvijas simtgades biroju un Ekonomikas ministriju, iepriekš to nesaskaņojot ar pašām šīm institūcijām.

Agrāk, strādājot diplomātiskajā sektorā, Brēmenis Ministru prezidentiem Valdim Dombrovskim (V) un Laimdotai Straujumai (V) braucis līdzi uz tādām valstīm kā Afganistānu, Kuveitu un Irāku. Viņš bijis arī ĀM Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītājs un kopā ar ministriem spriedis par sakariem ar ārvalstīm. Līdz ar to raidījums secinājis, ka darbs ĀM Brēmenim pavēris plašas iespējas dibināt kontaktus un pazīšanos.