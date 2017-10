Sigita Roķe: "Formā, kādā NEPLP iedomājusies radio Pieci.lv darbu, nav iespējams strādāt"

Pēc Roķes domām, gan viņa, gan "Pieci.lv" jau sākotnēji nebija sapratuši NEPLP redzējumu par radiostacijas muzikālo koncepciju. Viņa uzsvēra, ka "Pieci.lv" noteikti vēlas būt gan latviešu jauno mūziķu, gan jaunās mūzikas platforma, tādēļ tika izstrādāta koncepcija, kurā izklāstīts, kā radiostacija plāno par tādu kļūt. Tomēr NEPLP lēmums līdz 80% palielināt Latvijā radītās mūzikas īpatsvaru "Pieci.lv" gan Roķi, gan radiostacijas satura veidotājus pārsteidza.

"Mēs (..) ļoti cītīgi gaidījām brīdi, kad padome aicinās mūs uz diskusiju vai nāks pie mums un kopā ar "piecinieka" radošo komandu runās par izstrādāto koncepciju. Kamēr mēs pacietīgi gaidījām, jūlija sākumā tā izdeva lēmumu par "piecinieka" sabiedriskā pasūtījuma izmaiņām, iepriekš ne ar vienu neapspriežoties, nevienu par to nebrīdinot, bez jebkādām diskusijām, uzreiz kategoriskā formā, ar noteiktiem datumiem un visu pārējo," norādīja Roķe.

Pēc viņas teiktā, starp NEPLP un "Pieci.lv" redakcijas darbiniekiem par radiostacijas satura izmaiņām notika tikai viena tikšanās, kuras laikā tās radošā komanda padomei skaidroja, ka formā, kādā NEPLP iedomājusies "Pieci.lv" darbu, nav iespējams strādāt.

Bijusī LR valdes locekle sacīja, ka tolaik par lēmumu mainīt "Pieci.lv" satura koncepciju paziņoja NEPLP loceklis Patriks Grīva, kurš norādīja, ka tā bija tieši Roķes iniciatīva. "Protams, ka tajā brīdī laikam arī sākās tās mūsu pirmās domstarpības, jo tā nebija mana ideja un es arī nekavējos to pateikt. Es biju gatava to pateikt gan publiski, gan darbiniekiem, gan visiem pēc kārtas, jo nevienā koncepcijā, nevienā skatījumā, nevienā sabiedriskajā pasūtījumā vai vienalga vēl kādā dokumentā nekur nav rakstīts, ka mana pārliecība būtu par to, ka "pieciniekam" vajag 80% vai 90%, vai cik procentus Latvijā radītas mūzikas," skaidroja Roķe.

Viņa uzsvēra, ka, izklāstot padomei savu vīziju par LR programmu attīstību, viņa atturējusies nosaukt kvotu Latvijā radītajai mūzikai, norādot, ka tā bija pašas NEPLP vēlme. "Un to es arī vairākkārt teicu pēc tam, kad izrunājāmies ar "piecinieka" radošo komandu, ar mūzikas redaktoriem. (..) Mēģinot to [saturu] mākslīgi sadalīt procentos, šis vienotais veselums kā vienots fons, kā vienots, izsvērts noformējums zaudē unikalitāti un saturisko vienotību," sacīja bijusī LR valdes locekle.

Viņasprāt, NEPLP lēmums apturēt tās iepriekšējo rīkojumu par Latvijā radītās mūzikas īpatsvara palielināšanu "Pieci.lv" pierāda, ka plāns veikt tik krasas izmaiņas radiostacijas saturā no sākta gala bija juridiski diskutējams. "Padome bez jebkādām iepriekšējām diskusijām tik ļoti negaidīti un tik lielā mērā nevarēja pēkšņi izmainīt sabiedrisko pasūtījumu, jo lēmumā par "piecinieka" muzikālo noformējumu - Latvijā radītas mūzikas 80% kvotu - bija iekļautas arī citas lietas," skaidroja Roķe.

Viņa norādīja, ka lēmums ietvēra noteiktu raidījumu, piemēram, mūzikas "Top 40" veidošanas pārtraukšanu. "Tas pilnīgi noteikti nav padomes vienpersoniski un negaidīti risināms jautājums," uzsvēra bijusī LR valdes locekle.

Viņasprāt, ja, redzot NEPLP darbības stilu, LR darbinieki nebūtu sākuši protestēt, tad tā lēmumu nekādā veidā nebūtu atlikusi, bet gan vairāk uzstājusi uz tā īstenošanu. "Tikai tāpēc, ka LR darbinieku iebildumi bija tik spēcīgi, tik skaļi, tik labi sadzirdami, padome beigās nolēma šo lēmumu atlikt. Bet ne atcelt. Tas ir tikai atlikts līdz jaunajam gadam," sacīja Roķe.