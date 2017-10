Sarunā ar žurnālisti Sandru Landorfu Kristīne Krūze skaidro, ka sešu aktieru atlaišana bijis notikums, kas arī viņai licis sajust dunci mugurā.

Kasjauns.lv jau vēstīja, ka izvēle no štata atbrīvot sešus aktierus bija Alvja Hermaņa vienpersonisks lēmums, pēc kura pieņemšanas mākslinieks sirsnīgi piedzēries, jo process bijis smags.

Intervijā žurnālam "OK!" Hermaņa sieva, aktrise Kristīne Krūze pavēsta līdz šim nezināmu informāciju no trupas iekšējās vides, proti, ka iniciatīva pārskatīt katra aktiera devumu nākusi no tā dēvētajiem "vecajiem" aktieriem, kas veido JRT kodolu. Guna Zariņa, Andris Keišs, Vilis Daudziņš...

"Viņi bija pārguruši, jo ilgstoši bija situācija, ka laivā daži airē, bet pārējie sēž. Sākās iekšēja neapmierinātība," situāciju raksturo Krūze.

Gada pārbaudes laikā neviens nepacenšas

Trupas vadošais kodols ilgstoši "vilcis" citus aktierus, un pēc viņu iebildumiem teātra vadītājs Alvis Hermanis aktierim devis faktiski gadu laika, lai viņi var sevi pierādīt. Piemēram, sapulcē režisors lūdzis visiem sagatavot kādu skeču (tā ir ierasta prakse JRT; daudzas izrādes būvētas uz pašu aktieru pienesuma), paņemot kaut ko no pasaules literatūras klasikas un caur to parādīt, ka "tiešām gribam būt JRT".

Šis uzdevums neattiecās uz "velkošajiem" aktieriem, bet uz pārējiem gan. Viņi uzdevumu neizpildīja vispār.

Kā intervijā "OK!" atzīst Kristīne Krūze, arī viņa to neizdarīja. "Lasīju ļoti daudz lugu, biju savākusi materiālu, bet redzēju, ka pārējie apkārt neko nedara un negribēju būt komjauniete. Spiediens bija drausmīgs. Jāatzīst, vienā brīdī teicu Alvim, ka iesniegšu atlūgumu, bet tad padomāju - vai kāds no šiem aktieriem manis dēļ ietu ārštatā? Protams, nē. Dzīvojam pasaulē, kur jācīnās par sevi," skaidro Krūze.

Kāpēc Krūze palikusi trupā

Pati atrise teic, ka viņa nezina, ko runā viņai aiz muguras. Taču zina, ka arī "vecie" aktieri esot savā starpā pārsprieduši, kāpēc viņa paliek.

"Kristīne Krūze atstāta štatā, lai gan tik ilgi bijusi bērnu kopšana atvaļinājumos. Okei, bet var paskatīties arī no otras puses - man nebija iespēju sevi pierādīt, bet citiem visu šo laiku bija. Tātad Alvja acīs viņi to nav izdarījuši. Tas nenozīmē, ka viņi ir slikti aktieri, bet Alvim ir viņa iekšējā loģika par trupas attīstību," intervijā skaidro Hermaņa sieva.

Krūzei šosezon ir vadošā loma izrādē "Marķīze de Sada", kuras režisors ir Hermanis. Viņa nav tikusi vīra žēlota, un loma nākusi caur smagām mokām kā teātrī, tā mājās. "Man savā ziņā nācās pierādīt pārējiem aktieriem, ka esmu cienīga būt šajā teātrī un štatā," saka aktrise.

Aktrise nejūtas kā ieguvēja, būdama Hermaņa sieva; viņa nekad nav pieprasījusi vīram lomas. Komentējot savu marķīzes lomu uz lielās skatuves šosezon, Krūze stāsta, ka tā viņai iedota, jo tipāžs atbilst. "Alvis nav idiots, viņš nedotu man galveno lomu, ja zinātu, ka esmu sūdīga aktrise un nevarēšu to pavilkt. [..] Jebkurš mākslinieks grib, lai izrāde izdodas, nevis dod lomu absolūti netalantīgai sievai Lielās zāles izrādē. Tas būtu absurds," skaidro māksliniece.

Krūze skaidro sešu aktieru atlaišanu

Uz žurnālistes Landorfas jautājumu, "vai tagad vecajiem būs vieglāk, jo nebūs jāvelk seši liekēži?" Kristīne Krūze teic, ka nekad mūžā šos sešus cilvēkus nesauktu par liekēžiem.

"Jā, bija skaistā ideja, ka gribam kopā novecot, bet ilgtermiņā pierādījās, ka tas nedarbojas. Daži pārstrādājas, daži sēž bez darba."

Taisnība bijusi Mārai Ķimelei, kura teica, ka šie aktieri, ienākot JRT, bija neizdevīgā pozīcijā, jo viņu vecuma starpība ar veco kodolu ir ļoti neliela un lomas pārklājas. "Visi grib strādāt ar vecajiem, pārējie ir otrā plānā. Tagad Alvis uzņems kursu, pēc 4 gadiem teātrī ienāks jaunie," teic Krūze.

