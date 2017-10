Šogad pavasarī vairākas mammas cēla trauksmi par pērn apstiprināto jauno maternitātes un slimības pabalsta aprēķināšanas kārtību, kurai jāstājas spēkā nākamgad. Šobrīd aprēķinot pabalstu, netiek ņemts vērā darba nespējas, bezalgas atvaļinājuma vai bērna kopšanas periods, kura laikā ienākumi ir zemāki, bet pēc jaunās kārtības pabalsta aprēķinā šos periodu iekļaus, vecāku un slimības pabalsta gadījumā, ienākumus pielīdzinot 40% no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Labklājības ministrija, uzklausot vecāku iebildumus un Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšlikumus, vasaras beigās nolēma atcelt ieplānoto kārtību. "Ja grozījumi netiek atcelti, tad par visiem aizstājamiem periodiem, kas ir B slimības lapas un bērnu kopšanas atvaļinājums, tad mammai rēķinās ienākumus no 260 eiro apmēram. Un nav svarīgi, vai viņa saņēmusi 3000 par periodu, kad viņa ir strādājusi, vai to pašu tūkstoti," raidījumam norāda jaunā māmiņa Ilze Ūdre.

Šobrīd jaunie grozījumi, ar kuriem plānots atcelt strīdīgās normas, saskaņoti ar Tieslietu un Finanšu ministriju un nonākuši Ministru kabinetā. "Šā gada 15.septembri mēs iesniedzām Valsts kancelejā grozījumus "Likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas paredz atcelt pagājušā gada nogalē pieņemto normu par iemaksu algas aprēķina izmaiņām. Un saskaņā ar šiem grozījumiem nākamajā gadā būtu jāpaliek šobrīd spēkā esošajai aprēķinu kārtībai," saka Labklājības ministrijas (LM) sociālās apdrošināšanas vecākā eksperte Inese Upīte.

Ja grozījumus nepaspēs atcelt, spēkā stāsies strīdīgās normas, apliecināja ministrija, kura to atcelšanu nevirza steidzamības kārtībā, jo laika izmaiņu veikšanai vēl esot pietiekami, turklāt papildu nauda no budžeta netiek prasīta, tāpēc iebildumiem nevajadzētu būt. Premjers gan 2. oktobrī nosūtījis vēlreiz Finanšu ministrijai lūgumu sniegt savu viedokli par grozījumu atcelšanu, tas jāsniedz 10 darba dienu laikā. Un tad par izmaiņām lems valdība un Saeima trīs lasījumos.

Ilze gan uzskata, ka grozījumiem sen vajadzēja būt atceltiem, jo tie ietekmē ģimenes, kuru mazulis piedzims jau oktobra beigās. "Sanāk, ka mammai piedzims mazulis, viņa attiecīgi saņem pēcdzemdību lapu, ar ko viņa iet uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, un tur attiecīgi, iespējams, viņai var piedāvāt, vai viņa ņem pēcdzemdību atvaļinājumu 56 vai 70 dienas vai arī ņem uzreiz bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un attiecīgi, ja viņam ņem tagad pēcdzemdību atvaļinājumu, tad viņai bērnu kopšanas atvaļinājums sākas 2018.gadā un tas ietekmē viņas vecāku pabalsta apmērus." Līdz ar to šobrīd kopumā, iespējams, pat vairāk nekā 3000 ģimeņu dzīvo stresā, jo jādomā, vai ņemt pēcdzemdību atvaļinājumu vai bērnu kopšanas atvaļinājumu.

Valsts kancelejas juristu pašreizējais viedoklis ir, ka grozījumus atlikušajos pāris mēnešos var paspēt veikt, ja vien nesāksies politiķu ķīviņi. Procesam līdzi sekojot arī Valsts prezidents, kurš maijā bija saņēmis vecāku vēstuli un piekrīt tajā paustajām bažām, ka izmaiņas pabalstu sistēmā nav vēlamas.