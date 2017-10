Daugavpilī atklāj nelikumīgu alkohola fasētavu, no tās izņemot vairāk par tonnu spirta

Kopumā kratīšanas laikā konfiscēts ap 1250 litriem spirta, 80,2 litri atšķaidīta spirta (gatavā produkcija), etiķešu uzlīmes, korķi, pudeles, kas izmantojamas alkohola fasēšanai, 30 kastes ar tukšo taru un kartona iepakojumi.

Foto: Valsts policija

Kā atzīme Kriminālpolicijas darbinieki, visbiežāk likumpārkāpēji no viena litra spirta, atšķaidot to ar ūdeni, saražo ap 2,5 litriem gatavās produkcijas. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, no konfiscēta spirta likumpārkāpēji plānoja saražot ap 6000 pudeļu nelikumīga alkohola un vēlāk to realizēt nelikumīgu akcīzes preču tirdzniecības vietās, tā saucamajās točkās.

Foto: Valsts policija

Lai precīzi noteiktu izņemto vielu skaitu un sastāvu, ir nozīmētas ekspertīzes.

Saistībā ar notikušo notikuma vietā aizturēts kāds 1971.gadā dzimis vietējais iedzīvotājs. Vīrietis agrāk nebija nonācis policijas redzeslokā. Šobrīd likumsargi turpina izmeklēšanu, savukārt aizturētajam par minētiem likumpārkāpumiem draud kriminālatbildība.

Foto: Valsts policija

Pēc Krimināllikuma 221.2 panta 3.daļas - par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, - vainīgās personas soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.