“Eiropas Savienībā sabiedrība noveco, tādēļ pieprasījums pēc sociālās aprūpes vai pansionātu pakalpojumiem tuvākā un tālākā nākotnē varētu tikai pieaugt,” vērtē centra vadītāja Agnese Valdena.

No četrām nozīmīgākajām ēkām centrs pašlaik izmanto vienu – 2009. gadā celto, kas ar gaisotni un iekārtojumu atgādina ārzemju filmās redzētos pansionātus, kādos ikvienam šķistu patīkami nonākt. Diemžēl pārējās ēkas nav tik labā stāvoklī.

Visu teritoriju un ēkas paredzēts atjaunot, veidojot multifunkcionālu centru, kas iekļautu gan mūsdienīgu sociālo aprūpi, gan rehabilitācijas pakalpojumus.

“Klientiem piedāvājam iespēju šurp ņemt savus mīļos mājdzīvniekus – arī tiem nodrošināsim aprūpi,” piebilst Valdena. “Šādu iespēju piedāvājam vienīgie Latvijā, tas ir viens no jauniem virzieniem pasaulē. Dzīvnieku pozitīvā ietekme uz cilvēku atveseļošanās posmā, kā arī to nomierinošā un laimes hormona veicinošā ietekme ir jau sen zināma, taču tikai pēdējos gados to novērtējuši arī senioru aprūpē.”

Pansionāta atjaunošana devusi iespēju strādāt daļai no bijušajiem darbiniekiem. Pakalpojuma cena ir atbilstoša vidējai valstī un nepārsniedz pašvaldību finansēto pansionātu cenas.

Pansionāta vecākā ēka pie ceļa senatnē bija krogs – jau 1638. gadā vēstures liecībās minētais Stīverkrogs. 1947. gadā šeit ierīkoja pansionātu personām ar garīgiem traucējumiem, kuru pērn 1. oktobrī slēdza.

Daļa iemītnieku pārcēlās uz citiem pansionātiem, daļa atgriezās ģimenēs vai pat ar valsts atbalstu sāka patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļos.