Piektdien sasauktajā preses konferencē Grišins apstiprināja, ka viens no mirušajiem ir Latvijā pazīstamais pirotehniķis Ilmārs Āboliņš. Pārējie mirušie vēl nav identificēti, taču, visticamāk, tie ir vienas ģimenes locekļi. Nelaimē dzīvību zaudēja trīs sievietes un divi vīrieši, no kuriem viens bijis nepilngadīgais. Trīs no mirušajiem bija ar pirotehniku saistīti cilvēki.

Ģimenei piederēja divi ar pirotehniskas pakalpojumiem saistīti uzņēmumi - "Svētku aģentūra", kurai šovasar tika atņemta licence, jo tika konstatēti pārkāpumi sprādzienbīstamo vielu uzglabāšanā - policisti Pierīgā atklāja nelikumīgu noliktavu. Savukārt otrs uzņēmums "PyroPower" darbojās, tajā pirms pusmēneša tika veiktas pārbaudes, kuru laikā nekādi pārkāpumi netika konstatēti. Policija veica pārbaudi uzņēmuma veikalā Rīgā, kā arī noliktavā Tukuma pusē un nekonstatēja neko nelikumīgu.

Grišins sacīja, ka Āboliņa mājā Saulkrastos sprāga pirotehniskie izstrādājumi - sprādzienbīstamas vielas vai to maisījumi, kurus izmanto pirotehnikas izgatavošanā. Fakts, ka šīs vielas atradās viņu mājās, ir klaji prettiesisks un bezatbildīgs, sacīja Grišins.

"Cilvēki, kuri cietuši sprādzienā, ir izveidojuši nelikumīgu sprādzienbīstamu vielu glabātuvi dzīvojamā mājā, kas ir klaji pretrunā ar pastāvošo normatīvo regulējumu. Tā ir klaji noziedzīga rīcība," sacīja policijas pārstāvis, norādot, ka pašlaik notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, kādi sprāgstvielu apjomi atradās mājās.

Grišins, vaicāts, kāds varētu būt sprādziena spēks, norādīja, ka sprādziena ekvivalents varētu būt vairāki desmiti vai pat 100-150 kilogrami trotila, taču to skaidros izmeklēšana.

Policijas pārstāvis preses konferencē vairākkārt uzsvēra - vest uz savu māju sprāgstvielas un tur tās uzglabāt ir klaja bezatbildība, kuras dēļ briesmām tika pakļauti gan mājas iemītnieki, gan apkārtne. Par laimi, apkārtējie cilvēki necieta - šķembu lidojuma spēks bija milzīgs.

Grišins aicināja cilvēkus iesaistīties un ziņot, ja rodas aizdomas par vietām, kurās varētu tikt glabātas sprādzienbīstamas vielas. Viņš norādīja, ka šādu noliktavu pārbaudes notiek arī ikdienā, taču policija nevar zināt, kas notiek privātpersonu dzīvesvietās.

Uzsākts kriminālprocess.

Jau ziņots, ka vakar pirotehniķa Ilmāra Āboliņa dzīvojamā mājā noticis sprādziens un nelaimē gājuši bojā pieci cilvēki, visticamāk, vienas ģimenes locekļi.

Ugunsdzēsēji izsaukumu saņēmusi plkst.20.32, jo bija notikusi eksplozija dzīvojamajā mājā un rezultātā pati ēka bija sagruvusi.

Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, pēc eksplozijas bija izcēlies pamatīgs ugunsgrēks un nekavējoties tika sākta cilvēka meklēšana un glābšana. Tomēr nakts laikā glābēji zem gruvešiem atrada piecus bojāgājušus cilvēkus.

Tāpat ugunsgrēka laikā bija aizdomas, ka ir darīšana ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, tāpēc tika piesaistīti speciālisti no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.