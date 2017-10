Gan brīvdienās, gan visu nākamo nedēļu stipri līs

Brīvdienās Latvijai no rietumiem pietuvosies jauns ciklons un ar to saistīta plaša nokrišņu zona, nesot pat ilgstošu un dažviet stipru lietu. Ciklona ietekmē no jauna pastiprināsies vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 15-18 metriem sekundē.

Naktīs gaisa temperatūra gaidāma +3..+10 grādu robežās, vietām, debesīm skaidrojoties, tā noslīdēs par kādu grādu zemāk, bet dienās gaiss neiesils vairāk par +9..+13 grādiem.

Nākamās nedēļas laikā vēl vairāki aktīvi cikloni no Atlantijas okeāna virzīsies uz austrumiem, tādēļ Latvijā būs pārsvarā mākoņains un lietains laiks.

Biežā lietus un mitrās augsnes dēļ upēs turpināsies ūdens līmeņa paaugstināšanās un vietām gaidāma zemāko vietu applūšana.