Kā ziņots, vakar mazajā Ventspils peldbaseinā peldēšanas apmācības nodarbības laikā gāja bojā mazs zēns.

Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka mazajā baseinā, kur notika traģēdija, ar 15 bērnu grupu strādāja viens treneris. Kā atzina pašvaldības izpilddirektors, arī mazajā baseinā būtu jābūt diviem cilvēkiem, kuri uzrauga notiekošo. "Šāds "četru acu princips" jau tiek ievērots lielajā baseinā," teica Ābele.

Viņš uzsvēra, ka šajā gadījumā treneris strādājis par profesionālu glābēju vairāk nekā desmit gadus, "bet tomēr cilvēciskais faktors ir un paliek cilvēciskais faktors".

Tikmēr Boitmanis norādīja, ka olimpiskais centrs "Ventspils" kā peldbaseina saimnieks ir izdarījis secinājumus un strādā pie rīcības plāna, lai šādas traģēdijas vairs neatkārtotos. "Olimpiskais centrs obligāti pieņems darbā papildu instruktorus, lai vienmēr nodarbībā būtu klāt divi cilvēki," uzsvēra Boitmanis.

Vaicāts, kādēļ līdz šim "četru acu princips" ievērots tikai lielajā baseinā, Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka pārvaldnieks Māris Millers sacīja, ka abi baseini ievērojami atšķiras pēc izmēriem, dziļuma un cilvēku skaita, kas vienlaikus baseinā uzturas. Mazais baseins brīvajos laikos rīta pusē tiek izmantots atpūtai, kad to apmeklē arī gados vecāki cilvēki, bet vakarpusē tajā notiek nodarbības - ne tikai mazajiem bērniem, bet arī māmiņām ar zīdaiņiem un grūtniecēm. Mazais baseins ir piemērots arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, viņš skaidroja.

Savukārt uz lielo baseinu nāk skolēnu grupas, un tur vienmēr dežūrē vēl viens glābējs, kas papildus skolotājiem pieskata peldētājus, tādējādi nodrošinot "četru acu principu", uzsvēra Millers.

Ventspils domes izpilddirektors noraidīja publiskajā telpā izskanējušos minējumus, ka nodarbības grupa ar 15 bērniem, iespējams, bijusi pārāk liela un tas varētu būt saistīts ar trenera darba samaksas apjomu. "Es gribu to kategoriski noliegt. Tas bija viens no momentiem, ko mēs pārbaudījām pirmām kārtām. Treneris ir pieņemts darbā olimpiskajā centrā, viņam ir stundu apmaksa neatkarīgi no tā, vai ir atnākuši divi vai15 bērni," uzsvēra Ābele.

Ventspils pašvaldībā speciāli izveidotā darba grupa jau esot secinājusi, ka ir nepieciešams nodrošināt videonovērošanu Ventspils sporta bāzēs, tai skaitā trenažieru un aerobikas zālēs, kur parasti ir lielākas fiziskās slodzes, atzīmēja Ābele. "Tas ir viens no priekšlikumiem, ko mēs iekļausim savā ziņojumā," sacīja komisijas vadītājs Ābele.

Pašvaldības izpilddirektors atzina, ka joprojām nevar viennozīmīgi pateikt, kā tieši noticis traģiskais negadījums, jo negadījuma brīdī no pieaugušajiem klāt bijis tikai treneris, kurš pašlaik ir šoka stāvoklī un nespēj skaidri izklāstīt notikušo.

"Situācija ir tik neskaidra, ka mēs pirms Valsts policijas izmeklēšanas rezultātiem negribētu iet detaļās. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, ir viedokļi. Mēs nevaram pateikt nepārprotami. Lai netraucētu izmeklēšanai, šobrīd īsti nevaram atbildēt," sacīja domes izpilddirektors.

"Tikāmies ar treneri, kurš ir absolūti frustrētā un nekontaktējamā stāvoklī, ļoti pārdzīvo. Cik man zināms, tikās arī ar boja gājušā puisīša piederīgajiem. Ar viņiem tikās arī olimpiskā centra valdes priekšsēdētājs. Mēs esam piedāvājuši visu, ko spējam palīdzēt," sacīja Ābele, piebilstot, ka bojā gājušā zēna ģimenei piedāvāts sniegt arī materiālu palīdzību, bet pagaidām bērna vecāki morāli nav gatavi risināt šādus jautājumus.

Arī olimpiskā centra valdes priekšsēdētājs Boitmanis uzsvēra, ka nelaimē iesaistītais treneris ir pieredzējis, zinošs un ar lielu glābēja darba stāžu. "Ir pārbaudīti darba līgumi, profesionālie sertifikāti. Bija ieradusies arī būvinspekcija un atzina, ka no tehniskā viedokļa baseins ir kārtībā," sacīja Boitmanis.

Vismaz līdz nākamās nedēļas sākumam mazais baseins būs slēgts. Nākamās nedēļas sākumā savus secinājumus plāno paust Ventspils pašvaldībā izveidotā komisija.

Pēc Latvijas Televīzijas rīcībā esošas neoficiālās informācijas, ko apstiprinājuši vairāki avoti, bojā gājušais zēns nodarbības laikā lūdzis atļauju doties uz tualeti, ko arī saņēmis. Atgriežoties no labierīcībām, zēns, trenerim neredzot, ielēcis baseinā. To, ka baseina dziļajā galā zem ūdens kaut kas atrodas, pēcāk pateikusi cita nodarbības dalībniece, kāda četrus gadus veca meitene, vēstīja raidījums "Panorāma".