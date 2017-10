Vai ilgi gaidītais kulta filmas "Pa asmeni skrejošais" turpinājums pārspēs oriģinālu?

1982. gadā režisors Ridlijs Skots uzņēma filmu, kas pārsteidza ar to, cik dabiski apvienoja film noir un zinātniskās fantastikas žanrus. Galvenajā lomā bija tolaik tikko slavu ieguvušais Harisons Fords.



Pārlēciens no «Zvaigžņu kariem» un «Indianas Džounsa» uz nopietnu, dramatisku lomu (protams, neizpaliekot arī spraigam sižetam), bija krietns izaicinājums, ar kuru Fords spīdoši tika galā. «Pa asmeni skrejošais» kļuva par vienu no tām filmām, kurām astoņdesmito gadu stilistika nav nākusi par skādi, tā drīzāk sniedz tās vizuālajam noformējumam un atmosfērai vēl lielāku devu spokainības.

Taču galvenais iemesls, kāpēc šī lente ieguva kulta statusu un nav zaudējusi savu popularitāti arī tagad, ir tās filozofiskā un skaudrā apcerība par cilvēces iedabu un apziņas būtību.

Tāpēc saprotams milzīgais satraukums, kas ir pārņēmis kino fanātus, tuvojoties «Pa asmeni skrejošais 2049» pirmizrādei. Oriģinālu pārspēt ir gandrīz neiespējams uzdevums, to atdarināt nav nepieciešams (un nevajag arī). Bet ko tad tieši varam gaidīt no jaunās versijas, kurā galveno lomu at-veido Raiens Goslings?!

Ja var uzticēties pirmajām atsauksmēm no kritiķiem, kuriem paveicies filmu redzēt pirms tās pirmizrādes, – tas būs neaizmirstams kinematogrāfisks piedzīvojums.

Policists K

Atsauce uz Kafku, kura darbos galveno varoņu vārds lielākoties ir tikai burts «K.» nav nejauša – arī šī ir atsvešināta un baisa pasaule, kurā valdošā kārtība ir nežēlīga. Filmas darbība risinās 30 gadus pēc notikumiem, kurus piedzīvoja Riks Dekhārds (Harisons Fords). Losandželosas policists K saņem uzdevumu – sameklēt leģendāro «pa asmeni skrejošo» Riku, kurš sen paslēpies no visa un visiem.

Rika uzdevums agrāk bija «medīt» replikas-androīdus, kas izliekas par cilvēkiem. Taču, tā kā pašlaik pasauli apdraud repliku ražotājs Naianders Volless, K ir nepieciešama Dekhārta palīdzība un pieredze. Ņemot vērā filmas konceptuālo pieeju, ir skaidrs, ka šis ceļojums nebūs tikai pakaļdzīšanās un pasaules glābšanas pasākums – tas būs ceļojums savas apziņas dzīlēs, meklējot atbildes uz jautājumiem par to, kāpēc vispār esam. Un kas tieši esam?

Īlona Maska laikmetā

Laikā, kad iznāca «Pa asmeni skrejošais», tā bija patiesi zinātniskā fantastika. Protams, lidojošas mašīnas, kas ir svarīga sastāvdaļa jebkurā vecā filmā «par nākotni», ir tikai viens aspekts. Tas, kas filmas stāstu padara jo īpaši aktuālu, ir tieši cilvēciskotie androīdi. Gandrīz katru dienu tehnoloģijas pasper kādu neticamu soli uz priekšu. Īlona Maska ieguldīšanās mākslīgā intelekta jomā liecina par to, ka pavisam tuvu ir nākotne, kurā dalīsim pasauli ar tādām pašām «replikām» kā filmā.

Manuprāt, tieši šī spēcīgā sasaiste ar šodienu, ir tā, kas padara filmu «Pa asmeni skrejošais» par kaut ko daudz iespaidīgāku nekā lielākā daļa citu zinātniskās fantastikas darbu.

Jebkurš kino, kas liek apšaubīt to, ko līdz šim esi domājis par sevi un pasauli sev apkārt, ir dziedinošs un izglītojošs. Un šajā ziņā skarbi eksistenciālie jautājumi, ko vaicā «Pa asmeni skrejošais 2049», ir tieši tas, kas nepieciešams mūsdienu sabiedrībai, kuras kūtrums patstāvīgi domāt ir biedējošs.

Vizuāli grandiozi

Šis turpinājums tapa ļoti ilgi. To sāka gatavot jau 1999. gadā. Mainījās scenārijs, mainījās režisori – vienu brīdi pats Ridlijs Skots bija reālākā kandidatūra. Taču pašlaik jāatzīst, ka ļoti veiksmīgs ir bijis vecmeistara lēmums filmu producēt, uzticot režiju jaunajam spīdeklim Denisam Vilenēvam. Viņš jau sevi pierādījis kā nopietns un arī vizionārs režisors, spējot ekranizēt ko tik neekranizējamu kā «Atnācēji». Un ar «Pa asmeni skrejošais 2049» viņš ir pacēlies vēl vienu līmeni augstāk.

Filmas vizuālais noformējums ir tik iespaidīgs, ka vārds «meistardarbs» tiek izmantots bieži. Un šis ir bijis liels izaicinājums – nepazaudēt oriģināla vienreizējo stilistiku, bet tajā pašā laikā to nekopēt un padarīt mūsdienīgāku. Un, kā var noprast, tas ir izdevies, un «Pa asmeni skrejošais 2049» ir viena no gada iespaidīgākajām kinopieredzēm.

«PA ASMENI SKREJOŠAIS 2049»

Blade Runner 2049

Spraiga sižeta filma, zinātniskā fantastika, ASV, 2017

Režisors: Deniss Vilenēvs

Lomās: Raiens Goslings, Harisons Fords, Robina Raita, Deivs Botista, Ana de Armasa, Džareds Leto u.c.

Skatītāju viedokļi

PĪTERS BREDŠOVS, «THE GUARDIAN»: APDULLINOŠI

*****

«Pa asmeni skrejošais 2049» patiesi ir apdullinošs pilnīgi citā līmenī. Joprojām mēģinu apjēgt to, cik tā ir laba filma.»

ĒRIKS DEIVISS, «FANDANGO»: PILNĪGI FANTASTISKA

*****

«Pa asmeni skrejošais 2049» ir zinātniskās fantastikas meistardarbs; tāda dziļi griezīga žanra filma, kādas vairs neredzam. Vizuāli prātam neaptverama, pilnīgi fantastiska.

SKOTS MENCELS, «WELIVEENTERTAINMENT.COM»: UZLABO ORIĢINĀLU

*****

«Pa asmeni skrejošais 2049» ir tas retais sīkvels, kurš uzlabo oriģinālu. Lieliski aktierdarbi un vizuāli elpu aizraujoši. Vilenēvs ir trāpījis desmitniekā.