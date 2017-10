Kasjauns.lv pārliecinājās, ka vairāki tālruņa numuri nav nekāds noslēpums, jo paši to īpašnieki savu numuru publicējuši kādā no sociālajiem tīkliem vai sava uzņēmuma mājaslapā, lai reklamētu savus pakalpojumus. Piemēram, šajā sarakstā atrodams gan kāds pavārs, kurš reklamē savu restorānu, gan reklāmas speciālists, kurš piedāvā savus pakalpojumus. Mājas adreses vietā piedāvāta viņa darba vietas adrese. Viņu telefonu numuri pārsvarā iegūti no dažādiem sludinājumiem. Interneta meklētājā ievadot cilvēka vārdu un tālruņa numuru, uzrādās, ka viņš to publicējis arī, piemēram, sociālajā tīklā Draugiem.lv.

„Savu telefonu uz ielu stūriem nedāļāju”

Tātad, ja jūs esat publicējis vai nu kādu sludinājumu vai informāciju par sevi sociālajā tīklā, to kāds ir „izvilcis” un informāciju apkopojis. Protams, ir arī cilvēki, kuri pat nenojauš, ka viņa dati publicēti kādā tālajā Kanādā veidotajā interneta vietnē.

Portāls Kasjauns.lv sazvanīja Jāni no Saldus, kura telefons bija publicēts Locatefamily.com. Viņš par to bija izbrīnīts: „Visnotaļ dīvaini, vēl jo vairāk, ka es neesmu publiska persona un ar savu personību nevienam neuzbāžos, kā arī savu telefona numuru nevienam uz ielas stūra nedāļāju. Grūti iedomāties, kāpēc mans telefons tur uzrādās? Varbūt, iespējams, esmu piedalījies kādā reklāmas kampaņā un aizpildījis kādu anketu. Lielu traci gan par šo netaisīšu”.

Jāteic, ka informāciju Kanādas portāls var iegūt no dažādiem avotiem. Piemēram, viena jaunieša dati interneta vidē bija atrodami tikai kāda pagasta orientēšanas kluba mājaslapā. Taču ar to pietiek, lai šos datus nokopētu.

Paši vien esam vainīgi

Datu valsts inspekcijā (DVI) portālam Kasjauns.lv pastāstīja: „DVI konstatēja, ka vietnes Locatefamily.com domēna vārda lietotājs nav reģistrēts Latvijā, bet gan Kanādā. Fizisko personu datu aizsardzības likuma (FPDAL) 3. panta pirmā daļa nosaka, ka šis likums attiecas uz visu veidu personas datu apstrādi un jebkuru fizisko vai juridisko personu, ja:



1) pārzinis ir reģistrēts Latvijas Republikā;



2) datu apstrāde tiek veikta ārpus Latvijas Republikas robežām teritorijās, kas pieder Latvijas Republikai saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un



3) Latvijas Republikā atrodas aprīkojums, kas tiek izmantots personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad aprīkojums tiek izmantots tikai personas datu pārraidei caur Latvijas Republikas teritoriju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nav konstatējams, ka uz minēto personas datu apstrādi Locatefamily.com pastāvētu kāds no FPDAL 3. panta pirmās daļas nosacījumiem. Līdz ar to inspekcijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka uz datu subjektu personas datu apstrādi Locatefamily.com ir attiecināms FPDAL un tajā noteiktā inspekcijas kompetence. VDI kompetencē neietilpst pārbaudes veikšana par Locatefamily.com darbību.

Ievērojot minēto, inspekcijas rīcībā nav tiesisko instrumentu, lai ietekmētu minētās interneta vietnes rīcību, kā arī saņemtu informāciju par datu ieguves avotiem. Vēl jo vairāk tādēļ, ka pati interneta vietne norāda, ka Locatefamily.com neatklās precīzu datu avotu, jo interneta vietne uzskata, ka viņu metodes ir patentētas un ir komercnoslēpums, tajā pašā laikā minot, ka informācija iegūta no internetā vispārpieejamiem resursiem, kuros personas pašas norādījušas savus datus vai personas dati publiskoti ar personas atļauju.

Vienlaikus norādām, ka inspekcija informēs sabiedrību par šādas interneta vietnes esamību, kā arī par iespēju lūgt personas datu publicēšanas apturēšanu, papildināšanu vai atjaunošanu”.

„Tā nav konfidenciāla informācija!”

Te atliek vien citēt Locatefamily.com rakstīto: „Privātpersonas bieži izpauž informāciju par vārdu un adresi, izmantojot sociālos medijus, tiešsaistes veidlapas un tamlīdzīgi. Tā ir viegli pieejama dažādos biznesa kanālos, kā arī internetā, izmantojot daudzus publiskos forumus un sociālos medijus. Kad jūs veicat darījumu ikdienas dzīvē, jūs apzināti sniedzat savu adreses informāciju, kā arī citu informāciju. Attiecīgie uzņēmumi bieži to dara ar jūsu tiešo piekrišanu. Daudzas valdības arī publisko jūsu vārdu un adreses informāciju, izmantojot tīmekļa portālus, piemēram, ēku vai uzņēmumu īpašumtiesības, nodokļu un zemes novērtēšanas tīmekļa vietnes.

Locatefamily.com iegūst informāciju no dažādiem avotiem visā pasaulē, bet tikai pieņem un parāda informāciju, kas tiek uzskatīta par nekonfidenciālu. Locatefamily.com neatklās precīzu datu avotu, jo mēs uzskatām, ka mūsu metodes ir patentētas un ir tirdzniecības noslēpums”.

Tādējādi, ja jūs vienreiz publiskajā telpā esat atklājis savu vārdu un tālruņa adresi, tad nebrīnieties, ka tā parādās kaut kur plašajā pasaulē.