Rīgas NVO nams izpelnījies starptautisku atzinību

Šogad Rīga tika atzīta par Eiropas labās prakses pilsētu par līdzšinējo darbu un ieguldījumu ilgtspējīgas, integrētas pilsētattīstības jomā. Visas 97 nominētās pilsētas šonedēļ satikās Tallinā, īpašā izstādes veida pasākumā, kurā Rīgai bija iespējas visus iepazīstināt ar savu labo praksi – NVO namu, kā arī veicināt tās atpazīstamību citu Eiropas pilsētu vidū. Pasākumā Tallinā piedalījās vairāk nekā 450 Eiropas pilsētu pārstāvji.

“Mēs lepojamies ar to, Rīgas NVO nams ir augsti novērtēts Eiropas līmenī. Tas ir apliecinājums, ka Rīga veiksmīgi strādā pie iedzīvotāju aktivizēšanas un sadarbības veicināšanas, pie tā, lai iedzīvotāji iesaistītos pilsētas dzīvē, aktīvi darbojoties dažādos nodibinājumos un biedrībās. Šāda iesaistīšanās ir ļoti svarīga, jo iedzīvotāji tādējādi ļoti palīdz pamanīt un risināt dažādas aktuālas problēmas. Saņemtais sertifikāts ir apliecinājums, ka Rīgā sabiedrības integrācijas darbs ir pareizi ievirzīts,” uzsvēra Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.

Lai veicinātu sabiedrības integrācijas un rīdzinieku līdzdalības procesus, 2013.gadā Rīgas dome atvēra NVO namu, kurā pulcēties sabiedriski aktīvajiem, visdažādākā vecuma, profesiju un tautību rīdziniekiem – nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. NVO nams piedāvā resursus Rīgas organizācijām kapacitātes paaugstināšanai, informācijas, labās prakses un pieredzes apmaiņai, nozaru organizāciju sadarbības veidošanai, organizāciju aktīvistu apmācībai un jaunu organizāciju dalībnieku piesaistīšanai - bez maksas.

Nu jau četros darbības gados Rīgas NVO nams kļuvis par nozīmīgu palīgu un sadarbības partneri Rīgas nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot ilgtermiņa atbalstu nevalstiskā sektora aktivitātēm. Kopā izdevies īstenot ne vienu vien nozīmīgu pasākumu, kas svarīgs ne tikai katrai organizācijai atsevišķi, bet arī plašākai sabiedrībai kopumā un stiprina nevalstisko sektoru.

Lai apkopotu ilgstpējīgus un integrētus risinājumus problēmām, ar ko šobrīd saskaras pilsētas visā Eiropā, pagājušā gadā URBACT izsludināja labās prakses pieteikumu konkursu. Konkursa mērķis - radīt iespēju Eiropas pilsētu pārstāvjiem savstarpēji apmainīties ar labākajiem risinājumiem, popularizēt un ieviest tos praksē. Pateicoties konkursam, 219 Eiropas pilsētas rada iespēju izklāstīt savu pieredzi attiecībā uz dažādām pilsētvides attīstības jomām: no sociālās iekļaušanas jautājumiem līdz pārvaldībai, no ekonomikas līdz digitālajiem risinājumiem un vides pārmaiņām. Starp 270 pieteikumiem, URBACT eksperti atlasīja un izvēlējās 97 pilsētu labās prakses - Rīgas NVO nams ir viena no tām.

URBACT “labo praksi” definē kā modeli, kas sekmīgi darbojas, praksē pārbaudīts, nodrošina vēlamos rezultātus un to vērts rekomendēt kā paraugu citām pilsētām. Risinājumiem jābūt saprotamiem, pielāgojamiem un atkārtoti izmantojamiem pilsētās visā Eiropā un ārpus tās. Būtiski, lai šajā modelī iesaistās visas ieinteresētās puses. Visas nominētās URBACT labās prakses pilsētas ir apliecinājušas spēju sasniegt mērķus un pierādījušas galvenos panākumu rādītājus, uzlabojot pilsētu iedzīvotāju dzīvi vai pilsētvidi.

URBACT ir 2002. gadā dibināta Eiropas Teritoriālās sadarbības programma, kas atbalsta ilgtspējīgu un integrētu pilsētvides attīstību pilsētās visā Eiropas Savienībā, Norvēģijā un Šveicē. URBACT ir kohēzijas politikas instruments, kuru līdzfinansē Eiropas Komisija (ERAF) un dalībvalstis/partnervalstis. Ar tīklošanos, pieredzes apmaiņu, zināšanu apguvi un dalīšanos ar zināšanām, URBACT programma atbalsta pilsētpolitikas veidotājus un īstenotājus visos pārvaldes līmeņos.