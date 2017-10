Savukārt no 7. līdz 22. oktobrim būs slēgta gājēju kustība Biķernieku ielas gājēju ietves labajā pusē, 200 metru garā posmā no Juglas ielas virzienā no pilsētas centra. Šajā laikā tiks pārcelta sabiedriskā transporta pieturvieta “Bērnu slimnīca “Gaiļezers”” Biķernieku ielā, virzienā no pilsētas centra

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā sabiedriskā un operatīvā transporta satiksmi.