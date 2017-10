Sākotnēji biedējošu attēlu sociālajos tīklos publicēja pati 2004.gadā dibinātā organizācijā, melnās jakās ar muguru pret kameru pozējot, piemēram, pie bēgļu patvēruma centra Muceniekos. Ja bilde vēl nebūtu nekas sevišķs, tās paraksts gan lika noskurināties daudziem:

Pastaigā pa Muceniekiem. Vēstījumu labi uztvēra gan pagalmā,gan ēkā esošie,arī personāls ar kuru bija neliels dialogs par mūsu nodomiem šeit pic.twitter.com/5YwQ0RBaWe — Tēvijas sargi (@drosais_uzvar) September 30, 2017

Vēlāk uzmanību notiekošajam pievērsa arī Drošības policija, sakot, ka šie puiši ir viņu redzeslokā un īpatnējās "pastaigas" tikšot izvērtētas.

Kamēr izvērtēšana notiek, tviterī cilvēki demonstrē savu izdomu, proti, kur gan vēl būtu nepieciešama "Tēvijas sargu" dalība. Izrādās, visur.

Suddenly the whole film makes sense. #TēvijasSargi: A Space Odyssey. pic.twitter.com/V6UGGRR9i0 — Mike Collier (@mikskoljers) October 4, 2017

Ieraksts no feisbuka pazudis

"Tēvijas sargu" viens no līderiem ir nacionāli noskaņotais Jānis Sils, kurš savulaik bija viens no organizācijas "Klubs 415" dibinātājiem, - no šīs organizācijas vēlāk izveidojās "Visu Latvijai".

Sils iepriekš izteicies, ka sevi un savus biedrus par radikāļiem neuzskata un paudis neizpratni par gadījumiem, kad šādi tomēr tiek nodēvēti.

Feisbukā publiskotais ieraksts no vietnes drīz pazudis. "Tēvijas sargi" uzskata, ka tas noticis, pateicoties kreiso radikāļu sūdzībām. Trešdienas vakarā savukārt parādījies cits vēstījums, proti, Jānis Sils komentē, ko īsti puiši gribējuši vēstīt ar pastaigu Muceniekos: