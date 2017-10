Policisti notikuma vietā konstatēja, ka uz autoceļa Rēzekne - Dagda grāvī avarējusi "Volkswagen Passat" markas automašīna. Kasjauns.lv Valsts policijā uzzināja, ka tās šoferis bija aizbēdzis no notikuma vietas, kamēr mašīnā palika trīs pasažieri, divi no kuriem negadījuma rezultātā guvuši dažādas traumas.

1999. gadā dzimušais jaunietis un 2003. gadā dzimusī meitene no notikuma vietas tika nogādāti medicīnas iestādē. Tās pašas dienas vakarā medicīnas iestādē pēc palīdzības vērsās arī pats transportlīdzekļa vadītājs – 1997. gadā dzimis Rēzeknes iedzīvotājs. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.

Policija izmeklēšanā noskaidroja, ka avārijā iesaistītā automašīna bija meklēšanā - iepriekšējās dienas vakarā tas tika nozagts no kāda Rēzeknes nama pagalma. Automašīnai bija pielikta cita spēkrata numura zīme, kā arī zagts akumulators.

Pēc policijas rīcībā esošās informācijas aizdomās turētais nozaga automašīnu, kurai nebija numurzīmju, jo tās likumīgais īpašnieks transportlīdzekli iepriekš bija noņēmis no uzskaites. Saprotot, ka automašīna bez numurzīmēm pievērsis pastiprinātu uzmanību, vīrietis to paņēma no citas automašīnas, bet lai zagto spēkratu iedarbinātu, no kādas "Iveco" markas automašīnas nozadzis akumulatoru, kā arī instrumentu somu.

Tālu aizbraukt vīrietim nav izdevies, Rēzeknes novada Griškānu pagastā viņš netika galā ar transportlīdzekļa vadību, ka rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas.

Foto no notikuma vietas. (Foto: Valsts policija)

Pašlaik izmeklēšana turpinās, savukārt aizdomās turētajam vīrietim par augstākminētajiem noziedzīgiem nodarījumiem draud kriminālatbildība, pēc Krimināllikuma 175. panta 1. un 3. daļas, 265.panta 2.daļas un 260.panta 1.1daļas.

Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Par zādzību, ja tā izdarīta no transportlīdzekļa — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Par transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes nolaupīšanu — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.