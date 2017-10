Policija publisko video no četru minūšu pakaļdzīšanās Baltinavas novadā

Valsts policijas Balvu iecirkņa policisti, veicot ierasto patrulēšanu, Baltinavas novadā pamanīja kādu aizdomīgu "Volkswagen" markas automašīnu, kas piedalīja ceļu satiksmē bez likumā noteiktajā kārtā izietas valsts tehniskās apskates. Likumsargi nolēma transportlīdzekli apturēt un veikt nepieciešamo pārbaudi, taču transportlīdzekļa vadītājs nepakļāvās policijas darbinieku prasībai apturēt transportlīdzekli un palielinot ātrumu, metās bēgt, stāsta likumsargi.

Ieslēdzot bākugunis un speciālo skaņas signālu, policisti sekoja vīrietim, ka arī pa skaļruni lika vadītājam apstāties, taču viņš nereaģēja un turpināja bēgt, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu un vietām traucoties pat divreiz zibenīgāk, nekā drīkst.

Aptuveni pēc četru minūšu garas pakaļdzīšanās vadītājs tomēr apstājās un no notikuma vietas aizbēga.

Kā tika noskaidrots, automašīnas vadītājs ir 1967. gadā dzimis vietējais iedzīvotājs. Pašlaik viņam ir noformēti divi administratīvo pārkāpumu protokoli.

Policijā atgādina, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.24 panta 1.daļas, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz simt divdesmit eiro. Savukārt pēc 149.5 panta 5.daļas, par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, — piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

"Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana apdraud ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību un veselību," saka likumsargi.