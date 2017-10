Vairāk nekā 70 mācību iestādes ārzemju izglītības izstādē 14. oktobrī Rīgā

Izstādē “Starptautiskās izglītības dienas” būs pārstāvētas vairāk nekā 70 mācību iestādes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Dānijas, Krievijas, Beļģijas, Čehijas, Šveices, Ķīnas, ASV, Somijas, Spānijas, Austrālijas un citām pasaules valstīm, tai skaitā, pazīstamas privātas internātskolas, valsts profesionālās koledžas, universitātes, augstskolas un starptautiskie angļu valodas mācību centri.

Bakalaura un maģistra programmas ārzemēs

Visiecienītākā valsts augstākās izglītības iegūšanai ārzemēs ir Lielbritānija. Tas izskaidrojams ar to, ka mācību iestādes piedāvā ļoti kvalitatīvu un augsti atžzītu izglītību, kas pēc tam paver plašas iespējas darba tirgū. Britu universitāšu pārstāvji stāstīs par mācību prorgrammām, iestāšanās prasībām, finansējuma iegūšanu un citiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar dzīvi un mācībām Lielbritānijā, tai skaitā arī par ar Brexit saistītiem jautājumiem. Atgādinām, ka tiem skolēniem, kas mācības uzsāks 2018. gada septembrī kādā no bakalaura programmām būs pieejams kredīts uz pilnīgi visu mācību periodu.

Arī maģistrantūras studentiem ir lieliska iespēja doties iegūt jaunas zināšanas uz Lielbritāniju, jo iespējams saņemt kredītu, ko var izmantot mācību maksas, dzīvošanas un ēdināšanas izdevumu segšanai. Kredīts pieejams Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri iepriekš nav ieguvuši maģistra grādu, bet tagad plāno to darīt kādā no Lielbritānijas universitātēm klātienes vai neklātienes programmā. Izstādē studenti varēs uzzināt sīkāku informāciju par kredīta iegūšanu un atmaksas nosacījumiem.

Kā jau ierasts, plaši pārstāvētas būs Nīderlandes universitātes, kurās tiek piedāvātas interesantas programmas angļu valodā. Izstādē varēsiet iepazīties arī ar Šveices augstskolām, kuras gatavo speciālistus viesmīlības, viesnīcu, restorānu un tūrisma biznesa jomās. Sevišķi priecājamies dalībnieku vidū redzēt arī Čehijas universitātes, kuras alkst savās rindās redzēt vairāk studentu no Latvijas. Izstāde, protams, piedalīsies arī daudz citas augstākās izglītības mācību iestādes no Dānijas, Krievijas, Beļģijas, Ķīnas, ASV, Somijas un Spānijas.

Elitāras privātskolas un bezmaksas valsts koledžas

Iestāties pasaules labākajās universitātes nav viegli. Piemēram, vairākas Lielbritānijas vadošās universitātes neatzīst mūsu vispārējās vidējās izglītības atestātu, tāpēc reizēm skolēni dodas pabeigt vidusskolu ārzemēs. Izstādē Rīgā jūs gaida tikšanās ar daudziem privātskolu vadītājiem un vadošajiem speciālistiem no Lielbritānijas, kā arī citām valstīm. Sevišķi jāizceļ Gordonstoun skola, kurā mācījušies 3 britu karaliskās paaudzes pārstāvji, kā arī meiteņu skolu Badminton School, kurā mācījusies bijusī Indijas premjerministre Indira Gandija.

Mācības privātskolās ir par maksu, bet iespējams doties arī uz valsts skolām vai profesionālajām koledžām, kur mācības ir par brīvu.

Mācības ārzemēs, protams, sākas ar valodas apguvi, kas lielākoties nozīmē tieši angļu valodas mācības. Izstādē varēsiet atrast jums piemērotus angļu valodas kursus Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Austrālijā vai Jaunzēlandē. Ja nav laika doties uz ārzemēm, tad apmeklējiet Meridian Group angļu valodas kursus tepat Latvijā, tai skaitā arī sagatavošanas kursus starptautiskajam angļu valodas eksāmenam IELTS. Pārrunāt savas iespējas ar Meridiāna speciālistiem jūs varēsiet arī izstādes laikā 14. oktobrī viesnīcas Radisson Blu Hotel Latvija konferenču centrā. Ieeja izstādē ir bez maksas. Izstādes darba laiks – 10:00-17:00.

Mācības ārzemēs ir milzīga industrija, kas sastāv no daudziem posmiem. Viens no izstādes galvenajiem mērķiem ir palīdzēt topošajiem studentiem izprast šo industriju, veidojot dialogu starp studentiem un mācību iestādēm un tādējādi palīdzot izvēlēties mācību iestādi un programmu, kas piemērota tieši jums.