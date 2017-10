Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka aģentūrai LETA apliecināja, ka saistībā ar pulksteni pieprasīti un arī saņemti materiāli no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Šobrīd notiek pārbaude, taču Eiduka nekomentēja, kāpēc Ģenerālprokuratūra nolēmusi pētīt senos notikumus, ja reiz KNAB jau 2008.gadā izbeidza kriminālprocesu par Valsts prezidenta kancelejas amatpersonu rīcību, norakstot atsevišķas bijušās Vīķes-Freibergas saņemtās dāvanas.

Jau ziņots, ka 2008.gadā KNAB veiktās pārbaudes laikā konstatētie fakti un apstākļi deva pamatu secinājumam, ka amatpersonai pasniegto divu pulksteņu norakstīšana un gleznas izslēgšana no Valsts prezidenta kancelejas pamatlīdzekļiem nav nepamatota.

Toreiz KNAB rīcībā esošā informācija liecinājusi, ka sākotnēji ekspertu vērtējums bija izdarīts, pulksteņus neapskatot un pieņemot, ka tiem nav defektu. Savukārt atkārtotā apskatē tiem tika konstatēti defekti, kas vēlāk kalpoja par pamatu to atzīšanai par nederīgiem un izslēdzamiem no pamatlīdzekļiem. Līdz ar to nebija pamata uzskatīt, ka ekspertu sākotnēji noteiktā vērtība pulksteņiem bija neapšaubāma un patiesa, norāda KNAB.

Šogad septembrī laikraksts "Diena" rakstīja, ka, lai arī ekskluzīvais "Rado" pulkstenis, beidzoties prezidentes pilnvarām, kā oficiāli par sabojātu un nederīgu atzīts bija norakstīts un iznīcināts, tas vai tam līdzīgs laikrādis uz Vīķes-Freibergas rokas svinīgos pasākumos bija redzams arī gadu vēlāk. KNAB lūdza eksprezidenti uzrādīt rokaspulksteni, kas bija fotogrāfijās, taču izrādījās, ka šim pulkstenim ir cits reģistrācijas numurs nekā viņai savulaik dāvinātajam.

Vīķes-Freibergas paskaidrojumi pilnībā sakritis arī ar viņas bijušā kancelejas vadītāja vietnieka Jura Ruško KNAB tolaik sniegtajiem paskaidrojumiem - pulkstenis kā nederīgs un defektīvs ir norakstīts un iznīcināts.

Deviņus gadus pēc KNAB pārbaudes Ruško šogad KNAB atzinis, ka tomēr ir melojis un ka Vīķe-Freiberga, atstājot prezidentes amatu, esot piesavinājusies viņai kā amatpersonai dāvinātu "Rado" pulksteni 600 latu vērtībā.

Kad izmeklētāju redzeslokā nonācis Ruško dēls, viņš liecinājis, ka, tuvojoties Vīķes-Freibergas pilnvaru beigām, viņš gatavojis dokumentāciju par visām dāvanām, kas bija uzskaitē Valsts prezidenta kancelejā, kuras Vīķe-Freiberga gribēja atpirkt. "Rado" pulkstenis novērtēts par 600 latiem un Vīķei-Freibergai piedāvāts to atpirkt, bet viņa esot paziņojusi, ka nemaksās un arī neatdos rokaspulksteni. Tad pulkstenis izņemts no izpērkamo mantu saraksta un nolemts to it kā norakstīt.

Pēc Ruško stāstītā, par šādu risinājumu esot informēta arī Vīķe-Freiberga, kura aicināta pulksteni Latvijā publiski nelietot. Kad Vīķe-Freiberga tomēr nofotografēta ar norakstīto pulksteni uz rokas, ticis meklēts risinājums un esot secināts, ka vienīgais variants ir nopirkt Vīķei-Freibergai tādu pašu "Rado" pulksteni, kāds bija norakstīts. Pirkumu veicis Ruško dēls. Jaunais un vecais pulkstenis tikuši samainīti un izmeklētājiem attiecīgi jau uzrādīts jaunais.

Vīķe-Freiberga Ruško teikto neesot komentējusi, savukārt KNAB kriminālprocesa sākšanu nav vērtējis noilguma dēļ.