Īpašuma adrese: “Artēziskā aka 10”, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0300, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un sūkņu ēkas (ražošanā neizmantota).

Izsoles sākumcena: EUR 23 000 (divdesmit trīs tūkstoši euro).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašuma dokumentāciju un iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai reģistrētos izsolei, interesenti var no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 izsoles komisijas atrašanās vietā (SIA “Rīgas ūdens” Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīgā, LV-1495, 3.korpuss, 2.stāvs, 334.kab.), iepriekš sazinoties ar izsoles komisijas sekretāru pa tālruni 67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 2017. gada 7.novembrim plkst.14.00.

Izsoles laiks: Izsole notiks 2017.gada 14.novembrī plkst.10.00 SIA “Rīgas ūdens” telpās – Lielajā zālē, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā.

Īpašuma pārdošanas paņēmiens: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nodrošinājums: 20 % (divdemit procentu) apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.

Izsoles solis – EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā.

Dalības maksa – EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi) apmērā.

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā SIA “Rīgas ūdens” kontā AS Swedbank, LV38HABA0551023750365, kods: HABALV22.

Samaksas kārtība: 1 (viena) mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi publicēti: https://www.rigasudens.lv/sludinajumi/izsoles/

Kontakttālrunis: 67088365

___________________________________________________

Īpašuma adrese: Kāpu iela 19, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0297, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un sūkņu ēkas (ražošanā neizmantota).

Izsoles sākumcena: EUR 26 000 (divdesmit seši tūkstoši euro).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašuma dokumentāciju un iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai reģistrētos izsolei, interesenti var no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 izsoles komisijas atrašanās vietā (SIA “Rīgas ūdens” Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīgā, LV-1495, 3.korpuss, 2.stāvs, 334.kab.), iepriekš sazinoties ar izsoles komisijas sekretāru pa tālruni 67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 2017. gada 7.novembrim plkst.14.00.

Izsoles laiks: Izsole notiks 2017.gada 14.novembrī plkst.14.00 SIA “Rīgas ūdens” telpās – Lielajā zālē, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā.

Īpašuma pārdošanas paņēmiens: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nodrošinājums: 20 % (divdemit procentu) apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.

Izsoles solis – EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā.

Dalības maksa – EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi) apmērā.

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā SIA “Rīgas ūdens” kontā AS Swedbank, LV38HABA0551023750365, kods: HABALV22.

Samaksas kārtība: 1 (viena) mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi publicēti: https://www.rigasudens.lv/sludinajumi/izsoles/

Kontakttālrunis: 67088365

___________________________________________________

Īpašuma adrese: Rāmavas iela 33, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0299, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības, sūkņu ēkas (ražošanā neizmantota), transformatoru apakšstacijas (ražošanā neizmantota).

Izsoles sākumcena: EUR 24 000 (divdesmit četri tūkstoši euro).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašuma dokumentāciju un iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai reģistrētos izsolei, interesenti var no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 izsoles komisijas atrašanās vietā (SIA “Rīgas ūdens” Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīgā, LV-1495, 3.korpuss, 2.stāvs, 334.kab.), iepriekš sazinoties ar izsoles komisijas sekretāru pa tālruni 67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 2017. gada 21.novembrim plkst.14.00.

Izsoles laiks: Izsole notiks 2017.gada 28.novembrī plkst.10.00 SIA “Rīgas ūdens” telpās – Lielajā zālē, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā.

Īpašuma pārdošanas paņēmiens: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nodrošinājums: 20 % (divdemit procentu) apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.

Izsoles solis – EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā.

Dalības maksa – EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi) apmērā.

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā SIA “Rīgas ūdens” kontā AS Swedbank, LV38HABA0551023750365, kods: HABALV22.

Samaksas kārtība: 1 (viena) mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi publicēti: https://www.rigasudens.lv/sludinajumi/izsoles/

Kontakttālrunis: 67088365

____________________________________________

Īpašuma adrese: Zāļu iela 7, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0298, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un sūkņu ēkas (ražošanā neizmantota).

Izsoles sākumcena: EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašuma dokumentāciju un iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai reģistrētos izsolei, interesenti var no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 izsoles komisijas atrašanās vietā (SIA “Rīgas ūdens” Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīgā, LV-1495, 3.korpuss, 2.stāvs, 334.kab.), iepriekš sazinoties ar izsoles komisijas sekretāru pa tālruni 67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 2017. gada 21.novembrim plkst.14.00.

Izsoles laiks: Izsole notiks 2017.gada 28.novembrī plkst.14.00 SIA “Rīgas ūdens” telpās – Lielajā zālē, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā.

Īpašuma pārdošanas paņēmiens: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nodrošinājums: 20 % (divdemit procentu) apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.

Izsoles solis – EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā.

Dalības maksa – EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi) apmērā.

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā SIA “Rīgas ūdens” kontā AS Swedbank, LV38HABA0551023750365, kods: HABALV22.

Samaksas kārtība: 1 (viena) mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi publicēti: https://www.rigasudens.lv/sludinajumi/izsoles/

Kontakttālrunis: 67088365