Publisko video: lielveikalā Rīgā naktī aiztur bandu, kuru nevarēja notvert pusotru gadu

Valsts policijā stāsta, ka grupas dalībniekiem bija rūpīgi sadalītas lomas. Viņi, iepriekš izlūkojot plānotā nozieguma vietu, zādzības veica organizēti un ātri. Līdz apsardzes darbinieku ierašanās brīdim viņi paspēja ielauzties noskatītajā ēkā, izlauzt piestiprināto seifu, iekraut to savā mašīnā un aizbēgt no notikuma vietas.

Pārsvarā tika zagti tikai seifi, kuros, pēc zagļu domām, vajadzētu būt naudai un juvelierizstrādājumiem.

Policijas pārstāvji norāda: "Tomēr par spīti noziedznieku piesardzībai, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona policistiem 29. septembrī aizturēja lielāko daļu no noziedzīgā grupējuma dalībniekiem kārtējā nozieguma izdarīšanas brīdī. Tieši tobrīd viņi mēģināja uzlauzt seifu kādā juvelierizstrādājumu veikalā."

Divi no dalībniekiem mēģināja bēgt, taču tika aizturēti turpat veikalā, kamēr vēl divi bandas locekļi gaidīja ārpus veikala. Ieraugot policistus, viņi automašīnās metās bēgt. Viens no viņiem nobrauca no ceļa un mēģināja slēpties nelielā purvā, bet policisti ar dienesta suņu palīdzību viņu atrada un aizturēja. Otram vīrietim izdevās aizbēgt, taču viņš tika izsludināts meklēšanā un pēc dažām dienām notverts.

Aizturētie dzimuši 1985., 1986., 1987., 1987., 1988. un 1991. gadā. Gandrīz visi no viņiem jau iepriekš ir sodīti par mantiskiem noziegumiem un izcietuši cietumsodu.

Saistībā ar šo personu veiktajiem noziegumiem šobrīd ir veiktas 20 kratīšanas, kuru laikā izņemtas dažādas mantas, kas kalpo par pierādījumiem vīriešu iepriekš veiktajiem noziegumiem.

Uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas un pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā un ja to izdarījusi organizēta grupa, un par svešas mantas tīšu bojāšanu.

Aizdomās turētajiem tiesa piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu.

Uzdarbojās pusotru gadu

Aizturētie varētu būt atbildīgi par vairākām laupīšanām, kas izdarītas no tirdzniecības vietām pēdējā pusotra gada laikā. Būdami tērpušies maskās, vīrieši nakts aizsegā veikli iekļuvuši veikalos, lai aplaupītu tur esošos seifus, paņemtu naudu un dārglietas.

Grupējums izmantojis profesionālu tehniku un rīkus, lai aplaupītu vairākas tirdzniecības vietas un juvelierizstrādājumu veikalus.

Pagaidām esot grūti spriest, tieši cik lielus zaudējumus šis grupējums ir nodarījis, taču var runāt par summām, kas pārsniedz vairākus desmitus tūkstošus, varbūt pat tuvojas 100 000 eiro.