Inkēns: "Sudraba ir nolikusi sevi uz ziedojuma bluķa"

“Spriežot pēc ekspertiem, kas tiek pieaicināti, man liekas, ka Sudrabas kundze ir nolikusi sevi uz ziedojuma bluķa. Komisijas galvenais uzdevums ir neko neatklāt, neko neieraudzīt, nepamanīt to, kas ir skaidri redzams. Es negaidu no Sudrabas kundzes to, ka konsekventi izpētīs un pateiks: “Jā, tās sarunas ir īstas,”” ārpolitikas eksperts Edvīns Inkēns sacīja RīgaTV 24 raidījumā "Preses klubs", vērtējot “oligarhu lietas” parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājas Ingunas Sudrabas (NSL) darbu.