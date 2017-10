Rīgā uzstāsies Rag’n’Bone Man

Viņa dziesma Human sasniegusi dimanta statusu Francijā, platīna – astoņās valstīs, kā arī nokļuvusi iTunes atskaņoto dziesmu saraksta pirmajā vietā vēl 46 valstīs. Debijas albums Human uzreiz pēc izdošanas nonāca Lielbritānijas albumu topa 1.vietā un kļuva par ātrāk pārdoto šīs desmitgades debijas albumu Lielbritānijā un atnesa Rag’n’Bone Man vairākas prestižas balvas, tostarp Britt Awards un Echo Award. Galvu reibinošos panākumus Rag’n’Bone Man turpina atzīmēt ar turneju Grande Reserve Tour, kas iestartēs 2018. gada sākumā, un 27.aprīlī viņš uzstāsies Rīgā, koncertzālē Palladium.

Lai arī šobrīd Rag’n’Bone Man piedzīvo savu slavas zenītu un viņa mūzika skan visā pasaulē, 32 gadus vecais mūziķis līdz starptautiskai slavai nonāca pamazām. Pusaudža gados aizrāvies ar hiphopu, pēc tam iemīlējis blūza sarežģīto emocionālo pasauli, spēlējot kopā ar tēvu apkaimes krodziņos, Rag’n’Bone Man bija paguvis izdot jau divus EP formāta albumus, līdz sadūšojās pilnmetrāžas ieraksta izdošanai. Kā pats atzīst – vienkārši bija pienācis īstais laiks. “EP kalpoja savam nolūkam – tie ir kā īsi uzplaiksnījumi, projekti, pie kuriem vari strādāt īsāku laiku. Taču es gadu gaitā biju sakrājis tik daudz materiāla, ka beidzot bija pienācis laiks radīt ko lielāku, labāku, spēcīgāku,” Rag’n’Bone Man atzinis kādā no intervijām. Un, izrādījās, ka viņam ir taisnība. Rorijs Grehems ir klasisku vērtību mīlētājs, uz to arī norāda viņa skatuves pseidonīms, ko vēl pusaudža gados viņš izveidoja, ietekmējoties no sešdesmito gadu britu sitkoma Steptoe and Son, un arī savās kompozīcijās viņš apvieno klasiskas, savos žanros jau aprobētas vērtības, radot pavisam jaunu un unikālu skanējumu.

“Moderns un vienlaikus klasisks albums, kas sajauc blūzu, hiphopu un vintage skanējumu ar popmūzikas attieksmi,” par Human kvalitātēm sajūsminājās prominentais izdevums NME. “Raupjas, ar blūzu inficētas popmūzikas triumfs” – tā rakstīja britu laikraksts The Guardian. “Gan viņš, gan dziedātāja Adele ir saņēmuši prestižo Brits Critics’ Choice Award, taču abi izvairās no šabloniskām veidnēm, kurās vajadzētu ietilpt globālām superzvaigznēm (Grahams ir bārdains goliāts ar skūtu galvu), tā vietā viņi uzmirdz ar ierakstiem un atkausēj sirdis ar lielām balsīm un vēl lielākām personībām,” ar britu popmūzikas nekronēto karalieni Rag’n’Bone Man salīdzināja laikraksts The Telegraph.