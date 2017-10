Starptautiskā 36. sporta deju festivāla "Baltic Grand Prix 2017" biļetes jau pārdošanā!

No 15. līdz 17. decembrim Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, viesosies vairāk nekā 1500 dejotāju pāru no 35 pasaules valstīm, tajā skaitā ASV, Japānas, Kanādas un Eiropas valstīm. Aizvadītajos gados festivāls ir kļuvis populārs tālu aiz Latvijas robežām un ir viens no pasaulē lielākajiem sporta deju festivāliem.

Sacensības vienlaikus notiks divās hallēs uz trīs deju laukumiem. Festivāla centrālie notikumi risināsies 16. un 17. decembra vakara seansos.

Sestdienas vakarā, 16. decembrī, notiks Pasaules čempionāts jauniešiem standartdejās. Tiks izcīnīts "Abora" kauss Latīņamerikas dejās.

Svētdien, 17. decembrī, skatītājiem būs iespēja vērot aizrautīgās pasaules atklātās reitinga sacensības standartdejās, kur tiks izcīnīts jau 16. Rīgas domes kauss. Festivāla noslēguma vakarā sacensību muzikālo pavadījumu sniegs deju orķestris „Mirage Jazz Orchestra”.

Deju paraugdemonstrējumi.

Starptautisko sporta deju festivālu Baltic Grand Prix 2017 rīko Deju centrs SPEKTRS sadarbībā ar Latvijas Sporta deju federāciju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, LSFP un Rīgas domi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Biļetes Biļešu paradīzes kasēs un internetā: http://www.bilesuparadize.lv/