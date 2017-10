Līdzšinējā Mūrnieces padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Dace Balode atstājusi darbu birojā personīgu apsvērumu dēļ.

Tomels līdz šim strādāja Latvijas Tirgotāju asociācijā par stratēģiskās komunikācijas direktoru.

Laikā no 2006. līdz 2009. un no 2011. līdz 2014.gadam Tomels bija tieslietu ministra padomnieks, no 2003. līdz 2013.gadam bija lektors Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedrā. No 2010. līdz 2013.gadam Tomels bija arī partijas "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes loceklis.

Balode aiziet no darba saistībā ar vēlmi vairāk laika veltīt sev un ģimenei, it īpaši pēc mazmeitas piedzimšanas. Viņa plāno pēc kāda laika atgriezties darbā privātajā sektorā brīvākā režīmā.