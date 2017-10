"Tēvijas sargu" viens no līderiem ir nacionāli noskaņotais Jānis Sils, kurš savulaik bija viens no organizācijas "Klubs 415" dibinātājiem, - no šīs organizācijas vēlāk izveidojās "Visu Latvijai".

Sils iepriekš paudis, ka sevi un savus biedrus par radikāļiem neuzskata. Organizācijas manifestā pausts:

"Šodien mūsu zemes un tautas nākotnei izaicinājumu met Austrumu un Rietumu lielvaras. Pirmā visvairāk draud mūsu drošībai un valodai; otrā – mūsu kultūrai un morālei. Vienlaikus abas pret mums tiecas izmantot saimnieciskās varas sviras. Mums, latviešiem, tas nav nekas jauns. Jau esam to pieredzējuši un pārvarējuši, radot savu valsti.

Atbildība par notiekošo mūsu zemē ir mūsu pienākums. Mēs esam atbildīgi tiem, kas bija pirms mums, un tiem, kas paliks pēc mums. Mums nav tiesību atdot senču izkaroto, vai piekāpties uz savu bērnu bērnu rēķina.

Pie varas esošie spēki ar tautu var nerēķināties, kamēr tā ir saistīta, neorganizēta, pretoties negriboša un nevaroša. Brīvu vīru griba ir vienīgais spēks, ar kuru rēķinās.

Mums jārada spēcīgs ierocis, organizācija, kas pauž un ir gatava aizstāvēt tautas intereses brīžos, kad valdošās aprindas sava izdevīguma vai verdziskuma dēļ ir gatavas tās nodot vai pārdot. Organizācija, kas gatava un spējīga darboties gan sabiedriskā, gan politiskā veidā. Nacionālu, disciplinētu un gan fiziski, gan intelektuāli spēcīgu. Ne partijas to ierastajā formā, nedz sabiedriskas organizācijas to statusa dēļ, nav spējīgas panākt valsts virzību latviešu interesēm atbilstošā virzienā. Mums vajadzīgs spēks, kas aizsargā!"

Sevis pasniegšana - gluži kā prastam grupējumam

Vīri viesojušies arī Muceniekos, kur, kā zināms, atrodas patvēruma meklētāju izmitināšanas ēkas.

"Tēvijas sargu" īpatnējās patrulēšanas attēla pavadošais teksts daudzos raisījis jautājumu, vai šīm aktivitātēm līdzi seko Drošības policija, kā arī daudziem rodas asociācijas ar "urlām", kas "kontrolē rajonu". Tāpat cilvēkiem nav skaidrs, kāpēc gan jābiedē Muceniekos dzīvojošās sievietes ar maziem bērniem.

Būtu interesanti uzzināt, vai Tēvijas sargi sabiedriskās drošības interesēs patrulē arī Maskačkā, Bolderājā un citos problemātiskos rajonos? https://t.co/rUl6bjbrfA — MJ (@uzhosnah) September 30, 2017

Vienu dienu Tēvijas sargi, aiznākamo jau Arāja komanda. pic.twitter.com/1HFXjn9AYr — zhanett (@zhanett) September 30, 2017

Neviļus atcerējos, ka manā pamatskolā urļiki nāca sist matainos un bariņos gaidīja pie skolas durvīm. https://t.co/4SfuhwiTXA — Sencis | Cehs.lv (@sencis_) October 1, 2017