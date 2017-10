Pēc vairāku mēnešu ilgušām diskusijām un vairākām protesta akcijām valdība šogad maijā lēma reorganizēt RPIVA, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU). Šādu formulējumu un ar to saistītās juridiskās neskaidrības pavasarī vairākkārt kritizēja kā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un RPIVA, tā arī Augstākās izglītības padome, turklāt neizpratne tika pausta arī LIZDA pasūtītajā juridiskā biroja "Sorainen" atzinumā. Kritiku par to pauduši arī atsevišķi Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputāti, kā arī neskaidrība par akadēmijas likvidācijas formu norādīta Rektoru padomes izstrādātajā viedokļu apkopojumā.

IZM uzskata, ka RPIVA likvidācijai būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību un tā samazinās studiju programmu īstenošanas administratīvo slogu, kā arī valsts pārvaldes administratīvo slogu.

Ministrijas izstrādātais rīkojums paredz, ka LU pārņem vairumu RPIVA studiju programmu, savukārt vēl daļu studiju programmu, kas saistītas ar mūziku un deju, pārņem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA). Rīkojums tāpat nosaka, ka LU jānodrošina RPIVA filiālēs īstenoto studiju programmu īstenošanu filiālēs Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī un minēto filiāļu attīstību.

LU pārņem arī RPIVA īpašumā esošo nekustamo īpašumu - zemes vienību Jūrmalas gatvē 60, Rīgā, un tās akadēmijas funkcijas, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, mantu, lietvedību un arhīvu. LU pārņemtie finanšu līdzekļi jāiegulda pedagoģijas studiju programmu attīstībā.