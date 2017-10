Tas nozīmē, ka visas pensijas, kas nepārsniedz 349 eiro apmēru, tiks palielinātas par 4,39%, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no tās apmēra - jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums. Piemēram, 200 eiro pensija palielināsies par 8,78 eiro, bet 300 eiro pensija - par 13,17 eiro. Pašlaik minimālā pensija valstī ir 70,43 eiro mēnesī, attiecīgi šīs pensijas palielināsies par 3,09 eiro.

Savukārt pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 349 eiro, indeksēs tikai daļu līdz 349 eiro, kā rezultātā pensijas apmērs palielināsies par 15,32 eiro.

VSAA norāda, ka izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas tiks indeksētas ar indeksu 1,0439 neatkarīgi no to apmēra.

Aģentūra informēja, ka indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, neņemot vērā pie pensijas piešķirtās piemaksas apmēru. Piemēram, ja pensija ir 200 eiro, bet klāt tai ir piemaksa 15 eiro, tad indeksēs tikai pensiju, līdz ar to palielinājums būs 8,78 eiro, skaidro VSAA.

Vienlaikus VSAA norāda, ka jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas līdz šī gada 30.septembrim.

Pēc VSAA paustā, oktobrī pensiju un apdrošināšanas atlīdzību pārskatīšanai piemērojamais kopējais indekss 1,0439 veidojas no patēriņa cenu indeksa laikposmā no 2016.gada 1.augusta līdz 2017.gada 31.jūlijam (1,0265) un 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu. Apdrošināšanas iemaksu algas reālais pieaugums 0,0348 veidojas no 2016.gada un 2015.gada iemaksu objektu summu attiecības (1,0574) un 2016.gada patēriņa cenu indeksa (1,0218).