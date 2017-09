Vairāk nekā 270 ierakstos brīdina par drošību dzelzceļa tuvumā

Šādā veidā ikviens Latvijas iedzīvotājs varēja radīt turpmāko kampaņas reklāmas saukli, ar kura starpniecību LDz uzrunās iedzīvotājus, aicinot būt uzmanīgiem - jo īpaši lietojot mobilās tehnoloģijas dzelzceļa tuvumā. Pieci iedzīvotāju radītie un lapas sekotāju visvairāk atbalstītie brīdinājuma teksti tiks ierakstīti un atskaņoti radiostacijās visā Latvijā.

Nolūkā samazināt negadījumu skaitu uz sliedēm un pievērst sabiedrības uzmanību drošai dzelzceļa sliežu šķērsošanai un rīcībai to tuvumā, īpaši akcentējot mobilo viedierīču lietošanas bīstamību dzelzceļa šķērsošanas laikā, kampaņa "Atmet telefonu un dzīvo!" ikviens Latvijas iedzīvotājs no 5. līdz 22.septembrim varēja pievienot savu drošības aicinājumu interneta vietnē "atmettelefonu.lv". Kopumā lapā ievietoti 274 brīdinājuma teksti, par kuriem reģistrēti 2857 balsojumi, no tiem teju puse jeb 1394 balsojumi tikuši pieciem visvairāk atbalstītajiem brīdinājuma tekstiem.

Visvairāk balsu saņēma Martas Dances brīdinājums - par to nobalsots 447 reizes. Reiņa Barona brīdinājuma teksts ar 291 balsi ierindojies otrajā vietā, bet trešajā vietā ar 248 balsīm ir Kalvja Grāvera brīdinājums. Ar 216 balsīm ceturto vietu balsojumā ieguvis Deniss Ant, bet Krista Renča radītais teksts saņēmis 192 balsis, ierindojoties piektajā vietā. Papildus ierakstīts tiks arī Zandas Krasovskas brīdinājums, kas saņēmis 148 balsis.

Šā gada deviņos mēnešos Latvijā uz dzelzceļa notikuši 22 negadījumi, kopumā traumēti 24 cilvēki, no tiem 16 ir gājuši bojā, turklāt nereti vainojama nepietiekama piesardzība, esot dzelzceļa sliežu tuvumā.

LDz šā gada drošības kampaņā uzmanību vērš uz mobilo viedierīču lietošanas bīstamību dzelzceļa tuvumā - nereti tieši mobilo tehnoloģiju lietošana sliežu šķērsošanas laikā ir iemesls nelaimes gadījumiem uz dzelzceļa.