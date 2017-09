Ekrānuzņēmums no video

Rēzeknē aiztur iespējamo zagli, kurš dzērumā vadot mašīnu bēg no policijas

27. septembrī plkst. 18:40 Valsts policija saņēma informāciju no kāda veikala darbinieka, ka divi nezināmi vīrieši Rēzeknē izdarījuši alkoholisko dzērienu zādzību no tirdzniecības objekta, un no notikuma vietas aizbrauca ar CHRYSLER markas automašīnu. Saņemot iespējamo likumpārkāpēju transportlīdzekļa aprakstu, Rēzeknes iecirkņa policisti uzreiz uzsāka ļaundaru meklēšanu.