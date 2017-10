To varētu uzskatīt par procesa vilcināšanu, un spriedums varētu tikt pasludināts vēl pēc ļoti ilga laika. Pēc tam, visticamāk, sekos pārsūdzības un prāva atkal ievilksies uz nenoteiktu laiku. Tikmēr jau nomiris apsūdzības uzturētājs - noslepkavotā brālis. Tagad cietušo tiesā pārstāv jau abu mirušo brāļu sirmā māte, kura tiesas sēdēs veselības stāvokļa dēļ nespēj piedalīties. Savukārt slepkavībā apsūdzētais joprojām ir uz brīvām kājām.

Ēdoles pensionāru biedētāji

2015. gada 4. novembrī Ēdoli pāršalca šaušalīgs noziegums. No Ēdoles dzirnavu ezera tika izvilkta automašīna „Mazda”, kuras salonā uzgāja bojāgājušo 54 gadus veco invalīdu Aināru. Iedzīvotāji teica, ka vīrieti spīdzinājuši vietējie huligāni, pēc tam viņu iesēdinājuši automašīnā un to iegrūduši ezerā. Par iespējamo slepkavību aizturēja trīs vīriešus – vienu ap 40 gadus vecu, bet divus - nedaudz pāri 20 gadiem. Šie trīs vīrieši esot uzdarbojušies kompānijā, kura esot iedvesusi šausmas Ēdoles pensionāriem. Viņi pensijas dienās apstaigājuši vietējos sirmgalvjus un no viņiem pieprasījuši naudu.

Arī bojāgājušais Ainārs bija pensionārs, viņš saņēma invaliditātes pabalstu un dzīvoja sociālā mājā kopā ar savu nu jau vairāk kā 80 gadus veco māti un civilsievu Ivetu. Apsūdzētais strīda laikā draudēja cietušajam nodarīt miesas bojājumus. Vienam no automašīnā sēdošajiem vīriešiem apsūdzētais stāstīja, ka vēlas dabūt nazi, jo grib aizvest cietušo uz mežu, pārgriezt viņam kaklu un aizdedzināt cietušā automašīnu.

Apsūdzētajam Mārtiņsonam tagad būs jāstājas Kuldīgas rajona tiesā, kurā viņš apsūdzēts pēc Krimināllikuma 185. panta 1. daļas un 116. panta – par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu un slepkavību. Bargākais sods draud par slepkavību – mūža ieslodzījums. Tāpat nogalinātā māte uztur prasību par 744 eiro piedziņu par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un 12 000 eiro par morālo aizskārumu.

„Vajadzēja paņemt nazi un pārgriezt rīkli!”

Par Kuldīgā notikušo tiesas sēdi Kuldīgas laikraksts „Kurzemnieks” raksta: „Sēdē liecināja citu liecinieku bieži pieminētie divi vīrieši, kuri tajā dienā mašīnā braukāja kopā gan ar pēc tam mirušo, gan apsūdzēto. „Jā, alkohola reibumā viņā ir agresivitāte,” apsūdzēto raksturo viens no tās dienas aculieciniekiem.

Arī otrs stāstīja: apsūdzētais viņam teicis, ka vajadzētu paņemt nazi un mašīnas īpašniekam pārgriezt rīkli. Bet tāpat netiek noliegts, ka tie varētu nebūt patiesi draudi un ka tas nebūtu ņemams nopietni. Šie bija pēdējie liecinieki, kurus tiesa aicinājusi traģēdijas notikumu atspoguļošanai”.

„Kurzemnieka” komentāru lappusē arī iztirzāts jautājums, kurā apskatīta advokāta visnotaļ neloģiskā prasība lūgt tiesai skaļā balsī nolasīt jau visus savāktos un piefiksētos materiālus (konkrēta lieta gan nav minēta, bet noprotams, ka rakstītais attiecas uz prāvu, kurā tiek izskatīta Ēdoles invalīda slepkavība).

Komentāra autorē Jolantā Hercenbergā izbrīnu radījis fakts, „kad visi liecinieki beidzot uzklausīti, advokāts pēkšņi var prasīt visus rakstiskos pierādījums tiesā nolasīt skaļi. Ak, jē! Pat 1. klases skolnieciņam, lai atrisinātu teksta uzdevumu, pašam jāprot izlasīt nosacījumus, bet tiesā, izrādās, var palūgt, lai tiesnesis visu lietu nolasa skaļi. Klausās apsūdzētais, advokāts, prokurors – tie, kuriem lietas materiāli jau ir pieejami rakstiskā formā. (..) Tad jau nav brīnums, ka krimināllietas tiek izskatītas gadiem. (..) ...iespēja lūgt to nolasīt tiek izmantota, ja jau likums ko tādu paredz, bet cik tas saprātīgi?”