Krišjāņa Valdemāra ielā sestdien notiks nakts brauciens, kurā dēļ tiks mainīta arī sabiedriska transporta kustība. (Foto: Ieva Lūka/LETA)

30. septembrī Krišjāņa Valdemāra ielā būs izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar Krišjāņa Valdemāra ielas nakts braucienu no 30. septembra plkst. 22:50 līdz 1. oktobra plkst. 2:00 Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Raiņa bulvāra līdz Zirņu ielai, Brīvības bulvāra posmā no Kalpaka bulvāra līdz Raiņa bulvārim, Brīvības bulvāra posmā un virzienā no Elizabetes ielas līdz Kalpaka bulvārim, Raiņa bulvārī no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Inženieru ielai, Elizabetes ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim, sabiedriskais transports nekursēs. Līdz ar iepriekš minēto, 30. septembrī no plkst. 22:50 būs izmaiņas atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos, portālu Kasjauns.lv informēja "Rīgas Satiksmē".