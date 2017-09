Baudām pēdējās saulainās dienas, nākamnedēļ krasi mainīsies laikapstākļi

Anticiklona ietekmē brīvdienās būs pārsvarā sauss laiks, tomēr gaidāma plaša zemo mākoņu zona, kas dienas laikā neļaus gaisam iesilt vairāk par +10..+14 grādiem, turpretī naktīs nav gaidāma strauja gaisa atdzišana.

Nakts un rīta stundās gaisa temperatūra būs vidēji +5..+10 grādu robežās un tikai dažviet, debesīm skaidrojoties, termometra stabiņš noslīdēs nedaudz zemāk un zāles virskārtā gaidāma salna.

Nākamajā nedēļā laikapstākļi mainīsies - no Atlantijas okeāna pāri Skandināvijai virzīsies vairāki aktīvi cikloni un ar to saistītās nokrišņu zonas šķērsos mūsu reģionu. Pirmā lietus josla Latviju no rietumiem sasniegs jau pirmdienas vakarā.

Pastiprinoties ciklonu darbībai, lēnos austrumvējus nomainīs brāzmaināki dienvidrietumu un rietumu vēji, brāzmu spēks vietām sasniegs 15-18 metru sekundē, bet darba nedēļas beigās jūras piekrastē iespējamas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Tā kā debesis bieži klās mākoņi, gaisa temperatūra nākamās nedēļas naktīs būs vidēji +7..+12 grādu, savukārt dienā gaiss neiesils vairāk par +10..+15 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.