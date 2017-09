Krišjāņa Valdemāra ielas nakts braucienam jau pieteikušies vairāk nekā 3000 dalībnieku – pieteikšanās turpinās

Pasākuma organizatori aicina brauciena dalībniekus tērpties koši un tērpā izmantot lampiņas, jo tādejādi brauciens būs spilgts un pamanāms, kā arī interesantāk tērptajiem būs iespēja pretendēt uz balvu kādā no nominācijām, kas tiks piešķirta par noformējumu. Nominācijas titulus varēs iegūt tikai tie, kas būs iepriekš reģistrējušies un startēs ar pasākuma numuriem.

Starts skrituļotājiem un skeiteriem tiks dots plkst. 23.00 pie Brīvības pieminekļa, bet brauciena apmeklētāji un dalībnieki starta vietā tiks gaidīti jau no plkst. 21.00, kur paredzētas dažādas aktivitātes, tajā skaitā skrituļslidojuma paraugdemonstrējumi, skanīgi priekšnesumi, uzmundrinoša uzruna braucējiem, kā arī pēc brauciena būs mūziķu sveiciens, karsta zupa un apbalvošana dažādās nominācijās.

5,8 kilometru garais maršrutā sāksies pie Brīvības pieminekļa, virzīsies pa Brīvības bulvāri līdz Elizabetes ielai, tad pa tikko remontēto Kr. Valdemāra ielu līdz Zirņu ielai, kur būs apgriešanās vieta un tālāk atpakaļ pa Kr. Valdemāra ielu līdz Raiņa bulvārim, un tad līdz finišam, kas tāpat kā starts būs pie Brīvības pieminekļa. Brauciena laikā par pozitīvu noskaņu gādās dīdžeji trases muzikālajos punktos.

Braucējiem netiks kontrolēts laiks vai ātrums, tādējādi uzsverot, ka iela ir draudzīga visiem. Tiem, kam nebūs savu personīgo skrituļslidu, būs iespēja tās noīrēt starta vietā. Iznomāt varēs skrituļslidas, ķiveres un aizsargus, longbordus un skrejriteņus. Nomas maksa slidām, longboardiem un skrejriteņiem 10 eiro, ķiverēm četri eiro un aizsargiem trīs eiro (lai izīrētu inventāru, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam). Tomēr jārēķinās, ka inventāra daudzums būs ierobežots. Inventāra noma un dalībnieku numuru izņemšana laukumā pie Brīvības pieminekļa jau no plkst. 12.00.

Brauciena organizatori aicina dalībniekus neaizmirst par drošību un lietot aizsargķiveres, elkoņu un ceļu sargus, turklāt dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, tie ir jālieto obligāti.

Sakarā ar brauciena norisi no plkst. 21.00 līdz plkst. 2.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā transporta kustību līdz plkst. 22.50) Kr. Valdemāra ielas posmā no Raiņa bulvāra līdz Zirņu ielai (izņemot ielas posmu un virzienu no Kalpaka bulvāra līdz Vanšu tiltam).

Savukārt no plkst. 22.00 līdz plkst. 2.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā transporta kustību līdz plkst. 22.50):

- Brīvības bulvāra posmā no Kalpaka bulvāra līdz Raiņa bulvārim (abos braukšanas virzienos);

- Brīvības bulvāra posmā un virzienā no Elizabetes ielas līdz Kalpaka bulvārim;

- Raiņa bulvāra posmā no Kr. Valdemāra ielas līdz Inženieru ielai;

- Elizabetes ielas posmā no Kr. Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim.

No plkst. 22.00 līdz plkst. 2.00 tiks organizēta divvirzienu satiksme Baznīcas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai.

No plkst. 20.00 līdz plkst. 2.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Elizabetes ielas posmā no K. Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim un Raiņa bulvāra posmā no Kr. Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim.