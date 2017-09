Skrituļotāju nakts brauciena laikā slēgs satiksmi vairākas Rīgas centra ielās

Sakarā ar brauciena norisi no plkst. 21.00 līdz plkst. 2.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā transporta kustību līdz plkst. 22.50) K. Valdemāra ielas posmā no Raiņa bulvāra līdz Zirņu ielai (izņemot ielas posmu un virzienu no Kalpaka bulvāra līdz Vanšu tiltam).

Savukārt no plkst. 22.00 līdz plkst. 2.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā transporta kustību līdz plkst. 22.50):

- Brīvības bulvāra posmā no Kalpaka bulvāra līdz Raiņa bulvārim (abos braukšanas virzienos);

- Brīvības bulvāra posmā un virzienā no Elizabetes ielas līdz Kalpaka bulvārim;

- Raiņa bulvāra posmā no K. Valdemāra ielas līdz Inženieru ielai;

- Elizabetes ielas posmā no K. Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim.

No plkst. 22.00 līdz plkst. 2.00 tiks organizēta divvirzienu satiksme Baznīcas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai.

No plkst. 20.00 līdz plkst. 2.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Elizabetes ielas posmā no K. Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim un Raiņa bulvāra posmā no K. Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim.

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3600.