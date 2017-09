Starptautiskas konferences laikā Rīgā ierobežos satiksmi

- 28. un 30. septembrī no plkst. 7.00 līdz 23.30 Jēkaba ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai;

- 29. un 30. septembrī no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.30 Uzvaras bulvāra un Valguma ielas krustojumā, Valguma ielas un Akmeņu ielas krustojumā, kā arī Uzvaras bulvārī, pretī Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenajai ieejai;

- 29. septembrī no plkst. 18.30 līdz 21.00 Uzvaras bulvārī, pretī Latvijas Dzelzceļa muzeja galvenajai ieejai;

- 30. septembrī no plkst. 17.00 līdz plkst.21.00 Amatu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Meistaru ielai un Meistaru ielas posmā no Amatu ielas līdz Zirgu ielai.

No 29. septembra plkst. 7.00 līdz 30. septembrim plkst. 23.30 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt (izņemot operatīvo transportu un transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm) Valguma ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Akmeņu ielai (abās ielas pusēs) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku stāvvietā (Akmeņu ielā).

Savukārt jau no 28. septembra plkst. 7.00 līdz 30. septembrim plkst. 23.30 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Jēkaba ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Torņa ielas līdz ēkai Nr. 26/28, kā arī Doma laukumā.

Sabiedriskā transporta un gājēju satiksme pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.